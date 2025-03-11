Приложение для "самодепортации" мигрантов запустили в США после указа Трампа

Таможенная и пограничная служба США анонсировала запуск мобильного приложения, позволяющего нелегальным мигрантам покинуть страну без ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Приложение называется CBP Home.

Как пояснили в ведомстве, одна из функций приложения носит название "Намерение покинуть страну". Она предлагает незаконно находящимся в стране иностранцам упорядоченный и добровольный процесс уведомления правительства США о своем намерении покинуть Соединенные Штаты.

Подчеркивается, что эта функция является инструментом для соблюдения указа Трампа.

"Приложение предоставляет нелегальным иммигрантам в Соединенных Штатах простой способ уехать до того, как они столкнутся с более суровыми последствиями", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

В конце января иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.

Добавим, что ранее в казахстанском МИДе уже объясняли, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.

А представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;

генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;

генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.