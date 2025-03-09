NBC News: Подписание сделки по ресурсам недостаточно для Трампа для возобновления помощи Украине

В Белом доме заявили, что подписания соглашения о совместной добыче полезных ископаемых в Украине будет недостаточно для возобновления помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщил телеканалу анонимный источник в Белом доме, Трамп в частном порядке дал своей администрации понять, что просто заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной недостаточно для того, чтобы США возобновили военную помощь Киеву.

Кроме подписания ресурсной сделки Трамп хочет увидеть изменение позиции Зеленского по мирным переговорам с Россией, включая готовность пойти на уступки, в том числе территориальные, сообщает издание.

"Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, покинул пост лидера своей страны", – рассказали американские чиновники журналистам.

"Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании, украинцы добились положительных сдвигов. В связи со встречами в Саудовской Аравии на следующей неделе мы с нетерпением ожидаем увидеть более позитивные шаги, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", — ответил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз на вопрос журналиста о требованиях Трампа.

При этом чиновники считают, что военная помощь Украине будет все же возобновлена, как и передача разведданых, возможно, уже на следующей неделе.

Напомним, 4 марта стало известно, что США приостановили всю военную помощь Украине. Произошло это после того, как на пресс-конференции в Белом доме между Трампом, Зеленским и Вэнсом случилась ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

После пресс-конференции стало известно, что Трамп отменил переговоры, а украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. Кроме того? Зеленский в соцсетях прокомментировал ситуацию, заявив, что "встреча пошла не по плану". Он заявил, что готов "работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира".

Глава Украина также отреагировал на новости о приостановлении военной помощи США. Он поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию.

На этой неделе Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.