Sky News: Трамп не хочет давать Украине гарантии безопасности до окончания войны
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США не намерены рассматривать возможность предоставления каких-то гарантий безопасности Украине до прекращения конфликта с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.
Дональд Трамп, говоря об Украине в ходе брифинга в Белом доме, дал понять, что его приоритеты находятся в ином порядке, чем у Европы.
В то время как Украина призывает к гарантиям безопасности для достижения мирного соглашения, Трамп заявляет, что сначала хочет прекращения боевых действий.
"Я хочу положить конец войне, прежде чем начну даже думать об этом", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности Украине.
По оценке американского лидера, это "будет легкой частью" проблемы по завершении боевых действий на Украине.
На вопрос о том, использует ли Россия в своих недавних атаках перерыв в предоставлении помощи и разведданных Украине, Трамп ответил: "Я на самом деле думаю, что он делает то, что сделал бы любой другой".
"Я думаю, он хочет остановить это, регулировать. И я думаю, что, вероятно, любой на его месте поступил бы так же прямо сейчас", - добавил Трамп.
Напомним, в январе этого года сообщалось, что Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.
Сегодня в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии официально подтвердили, что на территории страны на следующей неделе состоятся переговоры между США и Украиной.
До этого мы также писали, что США и Киев могут вскоре провести новый раунд переговоров о завершении войны России против Украины. Это подтвердили советник Трампа Уолтц и глава офиса Зеленского Ермак.
А пару дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226494-sky-news-tramp-ne-hochet-davat-ukraine-garantii-bezopasnosti-do-okonchaniya-voyny/