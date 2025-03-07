Трамп: Если Украина не хочет урегулировать конфликт - мы уходим

США уйдут с Украины и окончательно перестанут предоставлять помощь, если она не захочет урегулировать конфликт. Об этом заявил Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сегодня.

"Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет - мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования", - заявил американский президент.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине. Западные СМИ писала, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.

После этого Владимир Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.