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Киев и Вашингтон проведут переговоры в Саудовской Аравии; саммит ЕС решил укреплять безопасность континента

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Саммит ЕС
Саммит ЕС. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между украинской и американской делегациями, на которых будет обсуждаться сотрудничество двух стран ради установления мира. Зеленский заявил об этом в Брюсселе на саммите ЕС, где европейские лидеры решили резко усилить безопасность континента на фоне российской агрессии.

Зеленский написал в соцсетях, что в понедельник он посетит с визитом Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, который фактически правит этой страной. «После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами», — добавил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе во вторник или среду.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил журналистам, что он планирует поехать на встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

«Сейчас у нас ведутся обсуждения, чтобы согласовать встречу с украинцами в Эр-Рияде или потенциально в Джидде. — цитирует Уиткоффа AFP. — Идея в том, чтобы доработать рамку для мирного соглашения и первичного прекращения огня».

В четверг корреспондентка телеканала Fox News написала, что с американской стороны в этой встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, а с украинской — глава Офиса президента Андрей Ермак. Источник агентства AFP также сообщил, что в украинскую делегацию может войти министр обороны Рустем Умеров.

О дате встречи официально не сообщается, однако источник AFP говорил, что она может пройти в Эр-Рияде во вторник, 11 марта (спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также говорил про этот день).

Переговоры в Саудовской Аравии станут первым очным контактом высших чиновников Украины и США после публичной перепалки между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

После нее сорвалось подписание договора о совместной разработке украинских полезных ископаемых, а США приостановили военную помощь Украине и обмен с ней разведданными.

«Чувство благодарности»

Тон американских заявлений в отношении Украины начал немного смягчаться после поста Зеленского в сети Х, в котором он выразил сожаление в связи с ссорой и заявил о готовности стремиться к миру «под сильным лидерством» Трампа. Прямых извинений в нем не прозвучало.

«Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради скорого и надежного мира», — заявил в пятницу украинский президент.

Эту фразу также можно читать в контексте многочисленных заявлений членов администрации Трампа о том, что они ждут от Украины демонстрации приверженности тому, что там называют «миром».

В пятницу Уиткофф подтвердил, что Трампу понравилось послание Зеленского, которое он во время своего выступления в Конгрессе назвал «письмом».

«Он посчитал, что письмо Зеленского — это очень положительный первый шаг. Там были извинения. Там было признание того, что Соединенные Штаты так много сделали для страны Украины, и было чувство благодарности», — сказал в связи с этим Уиткофф.

Украинские официальные лица не подтверждали факт какого-то отдельного письма президенту США; слова Трампа повторяли содержание поста Зеленского в соцсетях, и посол Украины в США говорила, что сообщение из Киева дошло до Вашингтона именно в такой форме.

Саммит в Брюсселе: Орбан не подписал декларацию по Украине, но заявление об обороне одобрено

Тем временем в Брюсселе состоялся внеочередной саммит лидеров ЕС, в повестке дня которого было всего два пункта: Украина и обороноспособность Европы.

Незадолго до встречи президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Европы — ReArm Europe. Он предполагает привлечение 800 млрд евро на укрепление обороны стран Евросоюза и усиление поддержки Украины.

В результате европейские лидеры решили резко повысить оборонные расходы, и для этого одобрили предложение смягчить правила, ограничивающие размеры бюджетного дефицита и долга. Еврокомиссия предлагала не учитывать в этих цифрах инвестиции в оборону, по ее расчетам, таким образом можно высвободить до 600 млрд евро.

Участники саммита также согласились рассмотреть предложение займов от Еврокомиссии странам членам на оборонные цели на общую сумму в 150 млрд евро.

При этом на саммите ЕС не удалось одобрить декларацию о поддержке Украины, поскольку против нее выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственный из европейских лидеров, поддерживающий тесные контакты с Владимиром Путиным.

Еще до начала саммита Орбан написал письмо Коште и угрожал наложить вето на текст резолюции, если в нем будет упоминаться Украина. В отличие от других лидеров стран ЕС, на саммит Орбан зашел с не с главного входа, тем самым избежав вопросов журналистов.

В результате документ поддержали 26 лидеров всех остальных государств Евросоюза. В нем в числе прочего сказано, что Украина должна обязательно принимать участие в переговорах о ее судьбе, а любое перемирие должно вести к продолжительному миру с гарантиями безопасности для Киева.

Именно нежелание соглашаться на временное перемирие без четких гарантий безопасности со стороны США стало главной причиной спора между Зеленским и Трампом в Вашингтоне.

26 стран ЕС также выразили готовность продолжать финансовую и военную поддержку Украины.

«Коалиция желающих»

Вскоре после провальной встречи Зеленского с Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел встречу лидеров Европы в Лондоне, на которой вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о намерении собрать «коалицию желающих» для возможной отправки в Украину миротворческого контингента.

В пятницу британские чиновники сообщили журналистам, что такой коалиции готовы участвовать «около 20 стран», в основном в Европе и Британском Содружестве. Но не все участники будут готовы отправить своих военных в Украину: некоторые могут предложить другие формы поддержки.

Зеленский перед саммитом ЕС отдельно поговорил с Макроном — в частности, о грядущей встрече 11 марта, на которой соберутся «военные представители стран, готовых предложить больше усилий для обеспечения надежной безопасности в контексте завершения этой войны».

Во время саммита в Брюсселе Зеленский поблагодарил европейских лидеров за их постоянную поддержку. По его словам, это означает, что Украина не одна в борьбе против российской агрессии.

«Мы очень благодарны, что мы не одиноки. И это не просто слова», — сказал Зеленский, стоя рядом с главой Еврокомиссии и председателем Евросовета.

После встречи с лидерами ЕС Зеленский опубликовал пост, в котором вновь поблагодарил Европу и подчеркнул важность европейских стран для мирного процесса.

«Украина обязательно будет делиться всеми деталями мирных планов и процесса переговоров со всей Европой. Каждая европейская нация, которая [нам] помогает, должна участвовать», — написал он.

Председатель Евросовета Антониу Кошта созвал саммит лидеров Евросоюза 26 февраля, то есть еще до публичной перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома и последовавшей за ней приостановки военной помощи от США.

Это уже третья встреча европейских лидеров, направленная на обсуждение обороноспособности континента, после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене. Вэнс тогда дал понять, что Европа должна сама заботиться о своей безопасности и меньше рассчитывать на США.

Вскоре после этого сначала президент Франции Эммануэль Макрон, а затем и премьер-министр Великобритании Кир Стармер собрали некоторых европейских лидеров — в Париже и Лондоне соответственно.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226174-kiev-i-vashington-provedut-peregovory-v-saudovskoy-aravii-sammit-es-reshil-ukreplyat-bezopasnost-kontinenta/

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