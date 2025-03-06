"Россия стала угрозой для Франции и Европы": Макрон выступил против перемирия в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении выступил против "слишком хрупкого прекращения огня" в конфликте в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Как пишет издание, ссылаясь на французское телевидение, в своем обращении Макрон заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины".

"Путь к миру не может идти через отказ от Украины", — добавил он.

Он выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы "сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

По словам Макрона, на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир на Украине".

Для его страны оставаться "зрителем" в "мире опасностей" было бы безумием", отметил французский лидер.

"Если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен", — добавил он.

При этом Макрон уверен, что мир вступает в "новую эру".

"США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру", — считает президент Франции.

Как сообщает DW, в своем обращении Макрон отметил, что РФ превратила войну в Украину в "глобальный конфликт", начав использовать северокорейских солдат и иранскую военную технику.

Кроме того, по словам Макрона, РФ активно наращивает свой военные потенциал.

"Кто поверит, что Россия остановится на Украине? Россия уже стала угрозой для Франции и Европы", - заявил президент Франции.

Заявление Макрона прозвучало после приостановки военной помощи и предоставления разведданных Украине от США в связи с перепалкой лидеров стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Ожидалось, что они подпишут соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых, однако этого не произошло. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией и неблагодарности за поддержку США.

Позже украинский президент заявил, что готов к подписанию сделки и благодарен за предоставленную Вашингтоном помощь. США условиями продолжения поддержки назвали проведение мирных переговоров и принятие "некоторых мер по укреплению доверия".