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Верховная Рада Украины опубликовала официальное обращение к Трампу

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Верховная Рада
Здание Верховной Рады. Фото: Facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Руководство украинского парламента опубликовало обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, Конгрессу и американцам, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

В обнародованном документе отмечается, что вклад США в поддержку Украины в самые сложные времена ее истории имеет решающее значение. Также ВР от имени украинского народа благодарит Штаты за поддержку независимости страны и предоставленную военную помощь:

"Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время, мы твердо убеждены, что лидерство США на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями", - говорится в заявлении.

В Раде подчеркнули, что безопасность и стабильное развитие Украины обеспечиваются неизменной поддержкой США, которая сегодня как никогда важна как для украинского народа и армии, так и для безопасности и стабильности Европы.

В обращении отмечается, что украинцы стремятся к миру, как никто другой в мире, и верят, что личная роль Трампа и его усилия станут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира "для Украины, Европы и всего мира":

"Верховная Рада приветствует инициативы президента США Дональда Трампа о начале переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в частности в сфере разведки критически важных полезных ископаемых.

Верховная Рада подтверждает, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а украинский народ - свободным и непокоренным", - добавили в украинском парламенте.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225214-verhovnaya-rada-ukrainy-opublikovala-oficialnoe-obrashchenie-k-trampu/