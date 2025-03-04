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"Нам нужен мир, настоящий и честный": Зеленский сделал заявление на фоне обвинений Трампа

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Mert Gokhankoc / dia images via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Х сделал несколько заявлений касательно перемирия с Россией и отношений с США, передает NUR.KZ.

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После слов Трампа о том, что глава Украины не хочет мира, Зеленский опубликовал в соцсети Х пост, в котором заявил, что "мир Украине нужен как можно скорее".

"Мы продолжаем работать с партнерами. У нас уже были переговоры, другие шаги будут в ближайшее время. Очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне.

Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей.

Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру", - написал украинский лидер.

Позже он опубликовал еще один пост о возможном перемирии.

По словам Зеленского, основной сценарий, которого хочет Украина, — удержание позиций и создание условий для надлежащей дипломатии, чтобы достичь скорейшего окончания войны справедливым миром.

"Нам нужен мир, настоящий и честный мир, а не бесконечная война. И гарантии безопасности необходимы. Отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволило России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Отсутствие гарантий безопасности позволило России начать полномасштабное вторжение, а сейчас, из-за отсутствия четких гарантий безопасности, Россия продолжает разжигать эту войну. Мир это видит, и мир это признает", - написал Зеленский.

Он добавил, что продолжает работать с европейскими партнерами над созданием условий для заключения мира.

Отметим, ранее западные СМИ писали, что Зеленский, выступая перед журналистами в аэропорту в Лондоне, сказал, что до окончания войны с Россией еще далеко, так как соглашение о прекращении огня должно быть честным, справедливым и стабильным.

Трамп опубликовал пост в соцсетях, назвав эти слова Зеленского его "худшим заявлением".

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет мириться с этим! Это то, что я говорил: этот парень не хочет мира, пока он пользуется поддержкой Америки, и Европа, на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявила, что они не могут выполнять работу без США. Вероятно, не очень хорошее заявление, сделанное с точки зрения проявления силы против России. О чем они думают?" - заявил глава США.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ пишут, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225223-nam-nuzhen-mir-nastoyashchiy-i-chestnyy-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-na-fone-obvineniy-trampa/