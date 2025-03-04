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Что говорят о перспективах переговоров с Зеленским в США, Европе и России

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Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Попытка Владимира Зеленского и Дональда Трампа заключить сделку провалилась. Президент США и его соратники теперь заявляют, что Зеленский не готов к миру.

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Трамп отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень, очень далеко», в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США — вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?» — написал Трамп.

А европейские лидеры во главе с Киром Стармером и Эммануэлем Макроном тепло приняли президента Украины на саммите в Лондоне и продолжили разговоры о важности прочного мира и обороноспособности континента.

Что еще говорят о перспективах переговоров с Зеленским после ссоры с Трампом в США, Европе и России?

«Не готов к миру»

«Пусть вернется, когда будет готов к миру», — прокомментировал президент США Дональд Трамп закончившийся скандалом визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News поддержал президента: «Он [Зеленский] совсем не готов говорить о мире».

По мнению Уолтца, Трамп хочет, чтобы Зеленский сел за стол переговоров и обсудил, что ему и Украине нужно для «частичного перемирия, полного перемирия, для окончания этой войны».

Кошельки и терпение американцев не бесконечны, как и запасы вооружения США, сказал Уолтц, а альтернативы сделке с Трампом, которые исходят от демократов и других мировых лидеров, — это продолжать «мясорубку» в стиле Первой мировой войны.

При этом Уолтц ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли Трамп, что Путин готов к миру.

«Это все нужно проверить, но чего у нас сейчас нет — так это готовности Зеленского предпринять необходимые шаги», — сказал он.

Вторит ему и директор Национальной разведки США Талси Габбард. «Президент Трамп понимает, что эту войну надо закончить как можно скорее после трех кровопролитных лет, и он доказал, что он — единственный человек, способный достичь этого», — сказала она в эфире все того же Fox News.

Но у Зеленского, полагает Габбард, «другая цель на уме». «Он сказал, что хочет закончить войну, но он, судя по всему, примет только такой конец войны, который в его глазах будет победой Украины, даже если ценой этого будет вероятность Третьей Мировой или даже атомной войны», — сказала она.

Реакция Кремля почти слово в слово повторяет заявления назначенных Трампом американских чиновников.

«Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Миллионам американцев стыдно»

Многие политики-республиканцы поддержали Трампа и даже призвали Зеленского уйти в отставку. «Что-то должно поменяться — либо он должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну», — сказал в эфире NBC News спикер Сената Майк Джонсон.

Но не все республиканцы поддерживают Трампа и его администрацию в этом споре.

«Для меня это вопрос национальной безопасности, но также и вопрос морали», — сказал конгрессмен Дон Бэйкон из Небраски. Он добавил, что не знает мотивов Трампа: «Я знаю только то, о чем он говорит, а когда он говорит, что Россия — не агрессор, что Украина сама виновата, это попросту неверно».

Демократы тем более выразили свою поддержку Украине. К ним примкнул и независимый сенатор Берни Сандерс из Вермонта. «Я думаю, миллионы американцев испытывают стыд, когда президент США говорит, что Украина сама начала войну», — сказал он.

«Спланированная засада»

Сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мерфи назвал перепалку в Овальном кабинете «спланированной засадой, призванной устыдить Зеленского в угоду Владимиру Путину». Россия не будет вести переговоры со Стармером или Макроном, полагает Мерфи, когда в Москве знают, что могут добиться всего, чего хотят, от американского правительства.

Подобного мнения придерживается и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Согласно моей оценке, это была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а очевидно сознательная эскалация», — сказал немецкий политик журналистам.

При этом Мерц признал, что в действиях Вашингтона есть определенная преемственность, имея в виду речь Джей Ди Вэнса в Мюнхене, на которой вице-президент США призвал Европу самой заботиться о своей безопасности.

«Теперь мы должны показать, что мы способны действовать независимо в Европе», — добавил Мерц.

Мир без обороны — это иллюзия

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря о том, что Зеленский не готов к миру, добавил: «Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это могут сделать европейцы, честь им и хвала».

При этом один из европейских лидеров — давно симпатизирующий Путину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — полагает, что на саммите в Лондоне европейцы решили, «что они хотят продолжать войну, а не выбрать мир».

«Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира. Ceterum censeo», — написал Орбан в соцсети X (бывший твиттер).

Ceterum censeo — «кроме того, я думаю» — это первые слова фразы Марка Порция Катона Старшего, древнеримского сенатора, которыми он всегда завершал свои речи. Полностью фраза звучит так: «Ceterum censeo Carthaginem delendam esse» — «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен».

Но председатель Евросовета Антониу Кошта ответил на нападки Орбана, что «Евросоюз — это проект мира, а проект мира подразумевает, что безопасность и оборона находятся в приоритете, потому что мир без обороны — это иллюзия».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225210-chto-govoryat-o-perspektivah-peregovorov-s-zelenskim-v-ssha-evrope-i-rossii/

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