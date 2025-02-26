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Рубио опроверг согласование сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной

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Марко Рубио
Марко Рубио. Фото: Alex Wong/Getty Images

Соединенные Штаты и Украина пока не согласовали ресурсную сделку. Об этом заявил глава госсекретарь США Марко Рубио, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, США и Украина близки к согласованию ресурсной сделки, но пока этого не произошло, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире американского телеканала.

"Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку", - сказал Рубио.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что после того, как США отказались от самых жестких требований, Украина согласовала условия сделки по полезным ископаемым.

"Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля и с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также сопутствующей логистики. Фонд будет инвестировать в проекты на Украине. (...) Однако в соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев", - писали авторы статьи FT.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины, однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

В рамках новых переговоров стороны перешли к позитивной оценке диалога: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал Зеленского в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, а сам президент Украины сказал, что "встреча с генералом Келлогом вернула надежду".

Еще СМИ сообщили, что Дональд Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам. Но Украина отклонила идею.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223998-rubio-oproverg-soglasovanie-sdelki-po-redkozemelnym-metallam-mezhdu-ssha-i-ukrainoy/