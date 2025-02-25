СМИ: Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам

После того, как США отказались от самых жестких требований, Украина согласовала условия сделки по полезным ископаемым, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Издание со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что Киев готов подписать соглашение, после того как США отказались от требований в 500 млрд долларов от разработки ресурсов.

Чиновники утверждают, что им удалось договориться о гораздо более выгодных условиях, и представляют сделку как способ расширения отношений с США с целью укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

"Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля и с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также сопутствующей логистики. Фонд будет инвестировать в проекты на Украине. (...)

Однако в соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев", - пишут авторы статьи.

Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел, и не исключили возможность визита Зеленского в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания с Трампом.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины, однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

В рамках новых переговоров стороны перешли к позитивной оценке диалога: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал Зеленского в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, а сам президент Украины сказал, что "встреча с генералом Келлогом вернула надежду".

Еще СМИ сообщили, что Дональд Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам. Но Украина отклонила идею.