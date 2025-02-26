"Отдают Украину американцам": глава Колумбии назвал Зеленского глупцом за сделку по ископаемым с США

Президент Колумбии Густаво Петро назвал соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам "глупостью" президента Владимира Зеленского, передает NUR.KZ. Пост опубликован в соцсети X.

"Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил манипулировать собой западным европейцам, которые не знают, куда идут: то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они (украинцы - прим. ред.) воюют со своими братьями-славянами, и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!" - написал Густаво Петро в соцсети.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.

Трамп после этого обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако позже СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

При этом несколько дней назад Зеленский объяснил свое нежелание подписывать сделку. По его словам, он не согласен с суммами, указанными США.

На днях газета Financial Times сообщила, что Украина согласовала условия сделки по полезным ископаемым после того, как США отказались от самых жестких требований. Пи этом, по данным издания, в соглашении по-прежнему отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев.

Сегодня президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что соглашение между Украиной и США по сделке достигнуто.