Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Госсекретарь США ответил на требования Зеленского о ядерном оружии

Опубликовано:

Марко Рубио
Марко Рубио. Фото: Alex Wong/Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио назвал несерьезным требование главы Украины Зеленского предоставить Киеву ядерное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на Breitbart News.

Корреспондент издания попросил Рубио прокомментировать просьбу Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия взамен членства в НАТО.

"Я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их стороны, и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы", — заявил Рубио.

Он добавил, что лично не слышал от Зеленского подобных требований.

"Я не слышал, чтобы он [Зеленский] говорил это. Но если он говорил подобное, то я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше — и я не думаю, что это решит их проблему, как они ее видят.

Я думаю, у него есть фундаментальная проблема, и это нормально: как положить конец конфликту, который длится и который будет существовать, и который внезапно не приведет к новой войне через год, два или три года? Это то, о чем придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие — это ответ на это", – заключил госсекретарь США.

Отметим, в начале февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский действительно заявлял, что, если Украину не берут в НАТО, то ей должны дать ядерное оружие. По его словам, оружие будет достаточной гарантией безопасности Украины и позволит удержать Россию от нового нападения.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие.

"Это было тупо, совершенно нелогично", - отмечал глава Украины.

По его словам, которые цитировали СМИ, что отказаться от ядерного оружия Украину заставили США и Россия. Речь идет о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказывается от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.

"То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать, но надо уметь отказывать", — считает Зеленский.

По его мнению, Киеву следовало обменять ядерное оружие на "реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО".

Россия и сейчас настаивает на нейтральном и безъядерном статусе Украины. Путин заявлял, что Москва не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. В противном случае российская сторона будет использовать все имеющиеся средства поражения, предупреждал он.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223717-gossekretar-ssha-otvetil-na-trebovaniya-zelenskogo-o-yadernom-oruzhii/