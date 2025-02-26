Госсекретарь США ответил на требования Зеленского о ядерном оружии

Госсекретарь США Марко Рубио назвал несерьезным требование главы Украины Зеленского предоставить Киеву ядерное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на Breitbart News.

Корреспондент издания попросил Рубио прокомментировать просьбу Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия взамен членства в НАТО.

"Я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их стороны, и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы", — заявил Рубио.

Он добавил, что лично не слышал от Зеленского подобных требований.

"Я не слышал, чтобы он [Зеленский] говорил это. Но если он говорил подобное, то я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше — и я не думаю, что это решит их проблему, как они ее видят.

Я думаю, у него есть фундаментальная проблема, и это нормально: как положить конец конфликту, который длится и который будет существовать, и который внезапно не приведет к новой войне через год, два или три года? Это то, о чем придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие — это ответ на это", – заключил госсекретарь США.

Отметим, в начале февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский действительно заявлял, что, если Украину не берут в НАТО, то ей должны дать ядерное оружие. По его словам, оружие будет достаточной гарантией безопасности Украины и позволит удержать Россию от нового нападения.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие.

"Это было тупо, совершенно нелогично", - отмечал глава Украины.

По его словам, которые цитировали СМИ, что отказаться от ядерного оружия Украину заставили США и Россия. Речь идет о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказывается от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.

"То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать, но надо уметь отказывать", — считает Зеленский.

По его мнению, Киеву следовало обменять ядерное оружие на "реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО".

Россия и сейчас настаивает на нейтральном и безъядерном статусе Украины. Путин заявлял, что Москва не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. В противном случае российская сторона будет использовать все имеющиеся средства поражения, предупреждал он.