Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам в 1 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что соглашение между Украиной и США по сделке достигнуто, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Свежая публикация по теме: Госсекретарь США ответил на требования Зеленского о ядерном оружии

По словам Трампа, уже в эту пятницу Зеленский может приехать в Вашингтон для подписания соглашения.

"Я, конечно, не против, если он этого захочет", — заявил американский лидер.

Он назвал достигнутое соглашение между США и Украиной об условиях сделки по природным ресурсам и восстановлению "очень важным соглашением".

"Это может быть сделка на триллион долларов. Это редкоземельные металлы и другие вещи", — сказал Трамп.

Украинский чиновник анонимно подтвердил телеканалу, что соглашение было достигнуто после того, как "из текста было исключено все неприемлемое, и теперь более четко прописано, как это соглашение будет способствовать безопасности и миру в Украине".

Напомним, накануне газета Financial Times сообщила, что Украина согласовала условия сделки по полезным ископаемым после того, как США отказались от самых жестких требований. Пи этом, по данным издания, в соглашении по-прежнему отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев.

К слову, ранее глава РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе и США. Речь, по его словам, идет и о "новых территориях России", то есть оккупированных областях Украины.

Добавим, что в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.

Трамп после этого обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако позже СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

При этом несколько дней назад Зеленский объяснил свое нежелание подписывать сделку. По его словам, он не согласен с суммами, указанными США.