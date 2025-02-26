"Ничего не предоставляем": Трамп заявил об приостановке США военной помощи Украине

США сейчас не предоставляет никакой военной помощи Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп, участвуя в пресс-конференции с участием президента Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, Соединенные Штаты сейчас не предоставляют Украине никакой помощи в области обороны. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции журналистам в Белом доме, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Прямо сейчас мы не предоставляем ничего", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.

Трамп после этого обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако позже СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

При этом несколько дней назад Зеленский объяснил свое нежелание подписывать сделку. По его словам, он не согласен с суммами, указанными США.

На днях газета Financial Times сообщила, что Украина согласовала условия сделки по полезным ископаемым после того, как США отказались от самых жестких требований. Пи этом, по данным издания, в соглашении по-прежнему отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев.

Сегодня президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что соглашение между Украиной и США по сделке достигнуто.