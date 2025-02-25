Отправка военных в Украину, российские активы и перемирие: Макрон и Трамп выступили с совместными заявлениями

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из главных тем обсуждения двух лидеров стала война в Украине.

Как пишет The Guardian, Макрон и Трамп стремятся "сгладить трансатлантический раскол и достичь мира".

"Встреча двух лидеров состоялась, когда США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину, встав на сторону Северной Кореи, Беларуси и других стран, связанных с Россией, а не европейских союзников", - отмечает издание.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Макрон заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня, включая отправку военных. Однако подчеркивается, что миротворцы, если и будут отправлены, то не на линию фронта.

Трамп заявил, что не видит никаких возражений против отправки европейских войск в Украину в качестве миротворцев, добавив, что он обсуждал эту тему с Путиным.

"Да, он согласен. Я специально задал ему этот вопрос. У него нет с этим проблем", - заверил Трамп.

Помимо этого на пресс-конференции речь зашла об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Однако, как пишет РБК, Макрон заявил, что конфисковать замороженные в западных странах российские активы невозможно, это противоречило бы международному праву.

"Можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы. Это противоречит международному праву, а мы хотим его соблюдать", — заявил французский лидер.

Он напомнил о договоренности G7 направить средства, полученные с доходов от активов, на поддержку Украины.

"Это часть санкций", — указал он и добавил, что будущее замороженных средств должно стать частью мирных переговоров.

При этом, как передает Fox News, президент Франции считает, что перемирие между Россией и Украиной может быть достигнуто в ближайшие недели.

"Перемирие в воздухе, на море и в инфраструктурах. Если оно не будет соблюдаться, это станет лучшим доказательством того, что Россия несерьезна (в своих заявлениях об окончании войны - прим. ред.)", - пояснил Макрон.

Трамп тоже выступил с несколькими заявлениями во время пресс-конференции. Их приводит телеканал CNN.

Как отметил глава США, президент Франции согласен с ним по "многим наиболее важным вопросам", включая то, что сейчас самое подходящее время для окончания войны. Он поддержал идею Макрона о том, что Украина, возможно, могла бы вернуть часть своих оккупированных Россией земель, но это "нелегко сделать". По данным Института изучения войны, Украина потеряла контроль над примерно 11% своей территории с 2022 года.

"Президент США не стал вдаваться в подробности относительно соглашений по безопасности, которые хотят получить украинцы для продвижения переговоров по редкоземельным металлам, хотя и сказал, что Зеленский может приехать в Вашингтон на этой или следующей неделе, поскольку соглашение уже совсем близко", - отмечают корреспонденты телеканала.

На пресс-конференции Трамп вновь заявил, что США тратят на войну гораздо больше денег, чем европейские страны.

"Макрон прервал Трампа, чтобы поправить своего американского коллегу относительно характера европейской поддержки Украины. Европейский союз и отдельные европейские страны коллективно выделили гораздо больше военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине до декабря (около 258 млрд долларов), чем выделили США (около 124 млрд долларов), согласно Кильскому институту мировой экономики, немецкому аналитическому центру, который внимательно отслеживает военную помощь Украине", - говорится в материале.

При этом CNN пишет, что на встрече Макрон надеялся использовать многолетние отношения Трампа, чтобы улучшить позицию Украины после серьезных разногласий между ней и США. И оба лидеры были довольно дружелюбными и щедрыми на похвалы, отмечают журналисты, однако разногласия между ними все же чувствовались.

"К концу встречи не было похоже, что Трамп существенно изменил свои позиции относительно того, кто несет ответственность за войну на Украине или достаточно ли сделала Европа для поддержки Киева", - отмечается в материале.

Добавим, что на этой же пресс-конференции Трамп отказался назвать Путина диктатором, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"Я не использую эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы увидим, как все это получится. Посмотрим, что произойдет", — заявил Трамп.

При этом неделей ранее глава США назвал диктатором президента Украины Зеленского за отказ проводить выборы в военное время. Зеленский уже ответил на заявление американского коллеги.