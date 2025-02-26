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Сделка о мире оставит Россию и Украину "немного несчастными", заявили в Белом доме

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Флаги России и Украины стоят на столе
Флаги России и Украины. Иллюстративное фото: bpawesome / Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что РФ и Украина после заключения сделки о перемирии могут оказаться "немного несчастными", передает NUR.KZ.

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Трансляция брифинга велась на Youtube-канале американской администрации.

Левитт заявила, что Дональд Трамп знает, как заключать соглашение лучше, чем любой из предыдущих президентов США. Она отметила, что для того, чтобы прийти к соглашению, нужно сначала усадить за стол переговоров обе стороны конфликта.

"Когда заключается хорошая сделка, нормально, что обе стороны немного несчастны", — заключила Левитт.

Она добавила, что пока не может делать громких заявлений о перемирии.

Напомним, в минувшие выходные Трамп заявил, что на этой неделе в Эр-Рияде пройдет второй этап переговоров России и США по ситуации в Украине, однако в российском МИДе опровергли эту информацию.

Первый этап переговоров состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223708-sdelka-o-mire-ostavit-rossiyu-i-ukrainu-nemnogo-neschastnymi-zayavili-v-belom-dome/