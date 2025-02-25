Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, передает NUR.KZ.

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Такое заявление Путин сделал в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Отрывок опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Речь, по словам Путина, идет в том числе о "новых территориях РФ", то есть об оккупированных областях Украины.

"Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации", - заявил глава РФ.