Вучич заявил, что Сербия проголосовала за резолюцию ЕС в ООН по ошибке

Вучич заявил, что представители Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовали за антироссийскую резолюцию по Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Как заявил президент Сербии в эфире одного из телеканалов, Сербия должна была воздержаться, а представители страны проголосовали по ошибке.

"Я считаю, что Сербия сегодня допустила ошибку, я прошу прощения у граждан Сербии за это, и это моя ответственность. <...> Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться", — заявил Вучич.

Президент добавил, что не успел разобраться с правками из-за большой рабочей загруженности:

"Я устал, загружен, не могу все успеть. А когда я получаю какие-то материалы, чтобы разобраться с поправками, у меня нет времени", — сказал он.

Напомним, 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабных боевых действий на Украине, Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и Евросоюза с формулировками, осуждающими действия России. За резолюцию проголосовали 93 страны, 18 выступили против, 65 воздержались.

Соединенные Штаты призывали отозвать проект резолюции Киева и Брюсселя и подготовили собственную инициативу со смягченными формулировками, однако в итоге не стали голосовать за свою же резолюцию. Россия назвала американский проект "шагом в правильном направлении".