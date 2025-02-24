Почему Россия так быстро оккупировала юг Украины? Четыре главных вопроса и ответы на них

Около 4 часов утра 24 февраля 2022 года российская армия начала наступление на украинскую территорию. Оно велось сразу на нескольких направлениях: с юга, востока и севера. Однако именно на юге, где, как казалось, украинцам должно было проще удержать узкие перешейки Крыма, российское наступление добилось наибольшего успеха. Почему так произошло — достоверно неизвестно до сих пор.

Спустя считанные часы после начала вторжения с территории оккупированного Крыма российские военные колонны смогли достичь Херсона и Новой Каховки, то есть зайти в тыл на 60-80 км.

Параллельно армия РФ развивала наступление на восток, где уже в конце февраля – начале марта 2022 года смогла захватить такие крупные города, как Бердянск, Мелитополь, Энергодар и расположенную рядом Запорожскую АЭС. Затем началась длительная и кровавая осада Мариуполя, который был захвачен в середине мая.

Через три года полномасштабной войны именно территориальные завоевания на юге Украины остаются самым масштабным достижением Кремля и одной из самых загадочных страниц этого конфликта.

Исчерпывающего ответа на вопрос, почему произошел провал на юге, не может дать ни политическое, ни военное руководство Украины. Это порождает мифы и домыслы. Мы выделили четыре главных вопроса о том, что произошло на юге Украины в 2022 году, и попытались на них ответить.

Были ли заминированы мосты из Крыма?

Крымские перешейки, которые соединяют полуостров с материковой Украиной, имеют всего две автомобильные дороги, ведущие из Армянска через Перекоп в Чаплинку и Каланчак, а также пять основных мостовых переходов.

Речь идет о старом и новом автомобильных мостах непосредственно на Чонгаре, железнодорожном переезде на дамбе западнее через Сиваш, а также двух пролетах автомобильного и старого железнодорожного моста с Арабатской стрелки в сторону Геническа.

Еще есть еще несколько прочных дамб через озера, которые входят в так называемое Гнилое море — мелководный залив Сиваш, который чаще всего называют озером Сиваш.

Военное командование Украины утверждает, что все пять мостов были заминированы, а на пути к Каланчаку и Чаплинке минные поля были установлены еще в 2014 году.

По словам бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева (он занимал эту должность с марта 2020-го по февраль 2024 года, сейчас — командир тактической группы на фронте), мосты минировались способом накладного заряда, то есть взрывчатка была прикреплена на поверхности, а на участках суши было заложено около 1500 мин.

При этом, по его словам, в условиях полномасштабной военной агрессии этого количества мин было недостаточно.

«Вообще для отражения агрессии… там должно было быть более 200 тысяч мин», — заявил генерал в интервью «Украинской правде» 10 февраля 2025 года.

Кроме мостов и Перекопского перешейка, заминировали и многочисленные насыпные дамбы в Сивашском заливе, говорит Би-би-си бывший боец батальона морской пехоты Леонид Гуданич, который в 2017-2020 гг. несколько раз нес боевое дежурство на границе с Крымом.

Он говорит, что в этом районе были подготовлены оборонительные позиции, наблюдательные посты, а исправность взрывных заграждений постоянно проверялась, прежде всего при ротации подразделений.

«То есть когда ты принимаешь объект, сразу проверяешь закладки взрывчатки, целостность кабелей, потому что теперь это твоя ответственность», — объясняет бывший морпех.

Он вспоминает лишь один случай, когда удалось обнаружить проблемы с минированием. Это случилось на Кутаранской дамбе, которая разделяет Лемурийское озеро и непосредственно залив Сиваш.

«Взяли лопату и пошли раскапывать ящики с взрывчаткой. Некоторые ящики оказались пустыми, в некоторых не хватало половины взрывчатки», — рассказал он.

Необходимое количество взрывчатки восстановили, а о происшествии сообщили в СБУ.

Гуданич не исключает, что российские диверсионные группы могли пытаться повредить взрывные заграждения на границе с Крымом, но подчеркивает, что многое зависело от профессионализма и бдительности украинских подразделений, которые служили на Крымских перешейках.

«По сравнению с АТО боевое дежурство под Крымом — это было как отдых. Все ли подразделения ответственно относились к своим обязанностям, неся службу на этом участке?» — риторически спрашивает экс-морпех.

Почему не подорвали все мосты?

«Если бы были подорваны переходы (из Крыма) и немного по-другому развивались первые часы, то понятно, что российская армия не смогла бы двигаться с такой скоростью. Это аксиома», — подчеркивал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в августе 2023 года.

Если мосты, дамбы и переходы из Крыма были заминированы, то почему их не подорвали?

Генерал Сергей Наев уверяет, что еще 23 февраля 2022 года дал приказ привести в готовность номер один все взрывные заграждения, и на самом деле некоторые из них все же удалось подорвать во время российского наступления.

Он говорит, что был взрыв железнодорожного моста на Чонгаре и подрыв автомобильного моста на Арабатской стрелке.

На Арабатке мост подорвал ценой собственной жизни Герой Украины Виталий Скакун.

Его товарищи вспоминали, что украинским бойцам утром 24 февраля после приказа о подрыве удалось доставить два прицепа с кумулятивными зарядами (в каждом — примерно тонна взрывчатки) на мосты возле Геническа.

«Мы подключили все, нажимаем подрыв, но оно не подрывается. Мы второй, третий раз пробовали — ничего не выходило», — вспоминал боец морской пехоты, сослуживец Виталия Скакуна Александр Ткач в интервью в феврале 2024 года.

Они проверили провода, делали новые и новые попытки, но взрыва не было. Тогда Виталий Скакун взял в руки подрывное устройство и побежал с ним на мост. Через минуту прогремел взрыв, боец погиб.

Позже стало известно, что взрыв разрушил только одну половину моста. Это задержало наступление россиян, но не остановило его.

Кроме недавних слов Наева, о взрыве железнодорожного моста на Чонгаре больше ничего не известно.

Военный из батальона морской пехоты Иван Сестриватовский, который должен был подорвать мосты на Чонгарском полуострове, в июле 2023 года впервые общался с журналистами и рассказал, что трижды пытался выполнить подрыв, подключал и переподключал провода, но взрыва так и не произошло.

«Я не сапер, но тут два варианта. Либо была высажена диверсионная группа, либо провода подрыва были повреждены минометным обстрелом», — сказал тогда боец.

Минные поля возле трасс на Чаплинку и Каланчак тоже не сработали.

Бывший командующий оперативного командования «Юг» Андрей Соколов (в 2021-22 годах — командующий ОК «Юг», ныне — командир тактической группы) еще в 2023 году предполагал, что россияне смогли артиллерийским огнем разминировать эти поля, а приказа минировать непосредственно автодороги на перешейке перед наступлением противника военные ВСУ так и не получили.

Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов говорит, что, помимо моста на Арабатской стрелке, взрыв был еще и на Кутарской дамбе: утром 24 февраля там на фугасах подорвались две российские БМП. Официальной информации об этом взрыве нет. Военный Леонид Гуданич подтверждает, что эта дамба была заминирована.

Почему в большинстве случаев установленные взрывные заграждения на перешейках не сработали с первого раза или вообще не взорвались?

Кроме возможного повреждения проводов и работы российских диверсионных групп, генерал Сергей Наев обращает внимание также на тяжелое психоэмоциональное состояние украинских военных. Им нужно было осуществить подрывы под обстрелом.

«Мы должны понять: военные задачи в ходе ведения войны не все выполняются сразу и на 100%», — добавил он.

Каким был перевес сил в пользу российской армии?

Еще в апреле 2022 года, комментируя неудачу на юге, пресс-служба Генштаба ВСУ отметила, что численность российских войск здесь превосходила украинцев в 15 раз.

Бывший командующий ОК «Юг» Соколов говорит о перевесе в 20-25 раз. По его словам, из Крыма на материковую Украину наступали 25 батальонно-тактических групп РФ, то есть до 20 тысяч человек.

В то же время перешейки на Крымском направлении защищал только один украинский батальон морской пехоты численностью около 250 человек и незначительные силы пограничников. Кроме того, значительную часть среди морпехов составляли неопытные срочники.

Принимать бой непосредственно на оборонных позициях на Крымских перешейках они не должны были, говорит Украинской службе Би-би-си один из морпехов, который застал на Чонгаре полномасштабное вторжение.

«На случай прорыва у нас была четкая инструкция: подорвать мосты и отступить на подготовленные рубежи обороны вглубь территории», — рассказал он.

На помощь им должна была прийти 59-я мотопехотная бригада ВСУ, но она не успела выйти с полигона возле Алешковских песков — это 60 км от административной границы с Крымом. Кроме того, один из ее самых боеспособных батальонов отправили на защиту Мелитополя, который оказался совершенно неприкрытым.

В таких условиях украинским войскам удалось завязать первые бои с противником только на подходах к Днепру, возле Антоновского моста. Однако учитывая, что на тот момент россияне уже смогли захватить Новую Каховку и переправились на правый берег Херсонщины, отступление ВСУ вглубь территории на правобережье было неизбежным, иначе значительные силы оказались бы в окружении.

Противостоять российскому вторжению на левобережье Херсонщины могли только около 1,5 тыс. военнослужащих ВСУ, чего было явно недостаточно. Тем более что Россия наступала сразу в трех направлениях: на Херсон, Новую Каховку и Мелитополь.

По плану обороны, этот участок фронта должны были удерживать как минимум четыре бригады ВСУ, то есть до 12-16 тыс. бойцов.

Но отправить эти силы на Южное направление, по версии украинского командования, не было возможности.

Главный советник тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров (он был главным советником, а затем консультантом главкома с августа 2021 до февраля 2024 года) объяснял Би-би-си в недавнем интервью, что из 24 бригад сухопутных войск, которые на тот момент находились в боевом составе, половину привлекли на Восточный фронт. А остальные 12 бригад пришлось «распылить» для защиты Киева, Чернигова, Сум и на всем южном направлении.

С другой стороны, Крымские перешейки — это самое узкое место фронта, через которое заходили российские войска. Именно здесь с 2014 года украинские военные и силовые структуры обучались отражать потенциальное вторжение противника с этого направления. В частности, об этом говорится в книге «Боевые хроники 2022 года» (авторы — военные историки Андрей Харук и Михаил Жирохов):

«Российские войска входили из Крыма на материковую территорию Украины через узкое горло, которое относительно легко можно было блокировать. В предыдущие годы ВСУ неоднократно проводили соответствующие учения. Однако в самый ответственный момент план блокировки выходов из Крыма не был введен в действие».

Не было ли измены во власти, спецслужбах или армии?

На данный момент под следствием находятся сразу несколько высокопоставленных бывших сотрудников Службы безопасности Украины, которые работали в руководстве Херсонского и Крымского управлений службы. Правда, ни одного из них не обвиняют напрямую в «провале на юге».

Бывшего начальника Крымского управления СБУ полковника Олега Кулинича задержали в Киеве в июле 2022 года. Следователи выдвинули ему подозрение в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ему вменяется сокрытие от руководства Украины информации о подготовке вторжения. В частности, о концентрации российских войск и техники в Крыму и о запланированном на 4 часа утра 24 февраля нападении России с полуострова на материковую Украину.

Кулинич все обвинения отрицает. На данный момент дело против него рассматривает киевский суд в закрытом режиме. Экс-сотрудник спецслужб находится под стражей.

Источник Би-би-си в спецслужбах сообщил, что Кулинич пока что отказался подписать заявление на обмен в Россию, однако не исключает, что он согласится на это после вынесения приговора.

Еще в марте 2022 года президент Владимир Зеленский назвал «предателем» и «антигероем» бывшего начальника Херсонского управления СБУ Сергея Криворучко, лишив его генеральского звания.

Однако, по данным Би-би-си, уголовному преследованию тот не подвергся.

«Ему нечего предъявить, фактов [его] работы на россиян не выявлено. Он фактически просто бездействовал в той ситуации», — отмечает источник Би-би-си в спецслужбе.

На данный момент Криворучко выведен в распоряжение (то есть его не уволили с военной службы в СБУ, но и на должности не назначают) и отстранен от исполнения обязанностей, сообщили в СБУ в ответ на запрос Би-би-си.

Криворучко в комментарии «Громадському» в августе 2023 года отрицал причастность к каким-либо правонарушениям.

Еще более запутанная история с полковником СБУ Игорем Садохиным.

На момент полномасштабного вторжения он возглавлял Антитеррористический центр при Херсонском управлении СБУ. Именно этот центр координировал антитеррористические учения, проводившиеся у границы с Крымом за несколько месяцев до вторжения.

Как сообщали СМИ, в марте 2022 года полковника Садохина задержали правоохранители в Черновицкой области по подозрению в государственной измене. Об этом же тогда написал в фейсбуке глава патрульной полиции Евгений Жуков, однако его пост сейчас удален.

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в интервью госагентству «Укринформ» в июне 2022 года заявил, что именно этот сотрудник СБУ, вероятно, «выдал россиянам карту минных полей» на юге.

«Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию», — сказал глава облсовета.

Однако сейчас полковник Садохин на свободе. По крайней мере, в базе розыска МВД указано, что он исчез с поля зрения правоохранителей в начале 2023 года и был объявлен в розыск.

В ответ на запрос Би-би-си СБУ не пояснила, где сейчас находится Садохин, но в ведомстве сообщили, что его отстранили и вывели в распоряжение. Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дело против него по статье «самовольное оставление места службы» (ч.5 ст. 407 Уголовного кодекса). ГБР пока не ответило на вопрос Би-би-си об этом деле. Садохин публично ситуацию не комментировал.

С апреля 2022 года ГБР также расследует действия высшего военного командования во время российского прорыва из Крыма. Исследуются действия военных по минированию мостов и подготовке обороны Крымских перешейков. В частности, следствие рассматривает действия военного руководства, включая генерала Наева и тогдашнего главкома, генерала Валерия Залужного.

На данный момент следствие все еще продолжается. Проведены сотни допросов свидетелей и экспертиз, но подозреваемых нет.

Кроме того, как сообщили Би-би-си в ГБР, открыто еще одно уголовное производство. Оно касается «ненадлежащей обороны» Мариуполя.

«Сообщаем, что следователи Главного следственного управления ГБР проводят досудебное расследование по фактам, изложенным в указанном запросе на информацию», — говорится в ответе бюро на запрос о защите Мариуполя.

Известно, что из-за быстрого прорыва из Крыма российская армия смогла довольно быстро приблизиться к Мариуполю с западного фланга и взять в окружение украинский гарнизон в прибрежном городе. Бойцы Сил обороны находились в полном окружении до середины мая, пока не попали в плен к россиянам.

Однако подробности этих двух уголовных производств в ГБР раскрыть отказались, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

В бюро также отказались сообщить, допрашивали ли в рамках мариупольского дела генерала Юрия Содоля, который отвечал за этот участок фронта, и командира бригады «Азов» Дениса Прокопенко, который командовал обороной в самом городе.

Пока украинские правоохранительные органы и суды не смогут поставить окончательные точки в этих делах, украинское общество вряд ли получит исчерпывающие и убедительные ответы на вопрос, кто же виновен в том, что Россия так молниеносно оккупировала юг Украины и до сих пор удерживает его.