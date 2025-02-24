Лишить гражданства Илона Маска требуют в Канаде: запущена петиция

Свыше 150 тыс. жителей Канады подписали петицию, призывающую лишить американского миллиардера Илона Маска канадского гражданства, передает NUR.KZ со ссылкой на газету The Guardian.

По данным издания, по состоянию на 23 февраля петицию подписали порядка 157 тысяч человек.

Отмечается, что канадцы возмущены тесным союзом предпринимателя Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, который после возвращения в Белый дом неоднократно угрожал превратить Канаду в 51-й американский штат.

"Маск обвиняется в том, что "занимался деятельностью, противоречащей национальным интересам Канады", выступая в качестве советника Трампа", - говорится в публикации.

Как указала газета, своими угрозами о введении высоких пошлин и аннексации страны американский лидер "вызвал презрение" 40 млн жителей Канады. В петиции также утверждается, что общение Маска с Трампом делает его "членом иностранного правительства, которое пытается стереть канадский суверенитет".

В документе авторы петиции просят премьер-министра Канады Джастина Трюдо немедленно изъять у Илона Маска канадский паспорт.

Маск, как уточняется в материале, имеет канадское гражданство по матери, которая родом из столицы Саскачеван - Реджайны.

Напомним, ранее США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Китай заявил, что подаст жалобу на США во Всемирную торговую организацию, а в Мексике готовят ответные меры, в том числе и нетарифные.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада в ответ предпримет аналогичные меры. 25%-ми пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США).

Помимо этого, по словам премьер-министра Канады, Оттава может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами.

При этом Трамп не в первый раз озвучивает идею присоединения Канады к США. В декабре прошлого года на совместном ужине с Трюдо он в шутку предложил премьер-министру Канады сделать ее 51-м штатом.

А уже позже Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

На это отреагировал и Илон Маск, который назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой после его слов о категорическом отказе от вступления в США.

В начале января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера.

На фоне новостей об отставке Трюдо Трамп вновь предложил присоединить Канаду к США. Трюдо на это заявил, что "нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".

Недавно Трамп назвал способ для Канады избежать пошлин в 25% - американский лидер вновь предложил Канаде войти в состав США.