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Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США на фоне отставки премьера Трюдо

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Джастин Трюдо и Дональд Трамп
Джастин Трюдо и Дональд Трамп. Фото: x.com/JustinTrudeau

Дональд Трамп после заявлений канадского премьера Джастина Трюдо о скорой отставке вновь предложил Канаде войти в состав США. Об этом он написал в Truth Social, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о его намерении уйти в отставку, и вновь предложил Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата.

"Многим жителям Канады импонирует мысль о том, чтобы стать 51-м штатом Америки. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву Джастин Трюдо это понимал, и потому ушел в отставку", - написал Дональд Трамп в соцсети.

В посте избранный президент США также отметил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".

Сегодня стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. Его решению об отставке предшествовало падение популярности партии и открытые конфликты с другими ведущими либералами.

Сообщается, что Трюдо возглавил партию в 2013 году, а в 2015 стал премьер-министром, после того как в том же году либералы одержали победу на парламентских выборах. Джастин Трюдо тогда стал самым молодым премьер-министром Канады в ее истории.

Стоит отметить, что Трамп и ранее озвучивал идею присоединения Канады к США. Так, к примеру, в начале декабря он в шутку предложил премьер-министру Джастину Трюдо сделать Канаду 51-м штатом.

А уже позже Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208929-tramp-snova-predlozhil-kanade-stat-51-m-shtatom-ssha-na-fone-otstavki-premera-tryudo/

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