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"Соседи решили выбрать нас в качестве мишени": Трюдо отреагировал на решение Трампа по пошлинам

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Джастин Трюдо
Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на решение президента США ввести таможенные пошлины на товары из Канады, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трюдо провел пресс-конференцию, на которой заявил, что канадцы озадачены решением Трампа.

"Канадцы немного озадачены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи решили выбрать нас в качестве мишени", — заявил Трюдо.

По мнению премьера, американцы не просыпаются с мыслью о нападении на соседнюю страну.

Политик добавил, что пытался поговорить с Трампом о происходящем с момента инаугурации и намерен провести с ним беседу в ближайшее время.

Он считает, что Канаде и США предстоит совместно решать общие задачи в "других частях света".

Трюдо также заявил, что Канада в ответ на введенные Трампом пошлины примет аналогичные меры. 25%-ми пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США).

С 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, через три недели после этого — на оставшуюся сумму.

Помимо этого, Оттава может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами, добавил Трюдо.

Напомним, накануне Белый дом объявил, что Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из Китая — 10%. Новые правила на ввоз продукции вступят в силу 1 февраля.

Ранее отмечалось, что Трамп часто использовал угрозы введения тарифов в качестве рычага давления на торговых партнеров, утверждая, что дополнительные доходы от них могут финансировать внутренние проекты США.

В первые дни своего президентства он заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

При этом Трамп заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, "если бы не сложившиеся обстоятельства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217249-sosedi-reshili-vybrat-nas-v-kachestve-misheni-tryudo-otreagiroval-na-reshenie-trampa-po-poshlinam/