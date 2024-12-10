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Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий», — сказал он.

Ранее политик грозил ввести 25%-ные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард тогда ответил, что экономике США пошлины обойдутся в 400 тыс. рабочих мест и приведет к росту потребительских цен.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал ужесточить меры пограничного контроля для снижения потока нелегальной миграции в США. Как говорил министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, для этого могут задействовать беспилотники и вертолеты.

По оценкам Министерства внутренней безопасности США, в 2022 году в стране насчитывалось 11 млн мигрантов без легального статуса, эта цифра могла увеличиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198210-tramp-predlozhil-meksike-i-kanade-voyti-v-sostav-ssha/

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