Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин

Президент США Дональд Трамп назвал способ для Канады избежать пошлин в 25% - американский лидер вновь предложил Канаде войти в состав США, передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп вновь заявил, что американцы платят миллиарды долларов, чтобы субсидировать Канаду.

"Зачем? Нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны производить собственные автомобили и иметь больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать", — заявил Трамп.

Он отметил, что без субсидий США Канада "перестанет существовать как жизнеспособная страна".

"Жестко, но правдиво! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов", — заключил глава США.

Напомним, накануне США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая — 10%.

В ответ на это Китай заявил, что подаст жалобу на США во Всемирную торговую организацию, а в Мексике готовят ответные меры, в том числе и нетарифные.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада в ответ предпримет аналогичные меры. 25%-ми пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США).

Помимо этого, по словам премьер-министра Канады, Оттава может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами.

Добавим, Трамп не в первый раз озвучивает идею присоединения Канады к США. В декабре прошлого года на совместном ужине с Трюдо он в шутку предложил премьер-министру Канады сделать ее 51-м штатом.

А уже позже Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

В начале января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера.

На фоне новостей об отставке Трюдо Трамп вновь предложил присоединить Канаду к США. Трюдо на это заявил, что "нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".