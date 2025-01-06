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Канада: Джастин Трюдо покинул пост лидера правящей партии. Он останется премьером, пока либералы не выберут себе нового лидера

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Джастин Трюдо
Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. Его решению об отставке предшествовало падение популярности партии и открытые конфликты с другими ведущими либералами.

О своем решении Трюдо объявил во вторник на утренней пресс-конференции.

Источники канадских СМИ объясняли, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.

В последнее время Либеральная партия заметно растеряла популярность. Опросы общественного мнения предсказывают ее поражение на всеобщих выборах, которые пройдут в этом году не позже октября.

Трюдо возглавил партию в 2013 году, а в 2015 стал премьер-министром, после того как в том же году либералы одержали победу на парламентских выборах.

Джастин Трюдо тогда стал самым молодым премьер-министром Канады в ее истории. Он потомственный политик: его отец Пьер Эллиот Трюдо занимал пост премьер-министра Канады в 1968-79 гг. и 1980-84 гг.

Давнее давление

Слухи о грядущей отставке Трюдо ходили в политических кругах Канады уже несколько недель. Наблюдатели отмечали, что помимо общего падения рейтинга правящей партии, он лично растерял поддержку однопартийцев и популярность среди коллег.

Давление на него внутри партии нарастало с лета прошлого года, после того как либералы потерпели историческое поражение на довыборах в Торонто от своих соперников-консерваторов.

Что касается общественного мнения, то по состоянию на декабрь 2024 только 22% канадцев заявили, что одобряют его руководство. Это самый низкий показатель с момента его прихода к власти в 2015 году.

В соцопросах Пьер Пуальевр, лидер Консервативной партии Канады, опережает Трюдо почти на 24 процентных пункта, что говорит о возможности крупного поражения либералов на следующих канадских выборах.

Трюдо ранее заявлял о своем намерении баллотироваться на пост лидера либералов на следующих выборах которые должны состояться не позже 20 октября, но могут быть назначены на более раннюю дату.

В декабре за считанные дни до представления бюджета о своей отставке объявила вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд. Фриланд, в 1990-е годы работавшая корреспонденткой Financial Times в Москве, известна своей приверженностью Украине: она гордится своими украинскими родственниками (ее бабушка и дедушка бежали из западной Украины после пакта Молотова-Риббентропа) и свободно владеет украинским языком.

"Он заблуждается, если думает, что мы можем продолжать в том же духе", — заявил журналистам перед рождественскими каникулами член парламента от Нью-Брансуика Уэйн Лонг.

Возможные преемники

Согласно источникам в Либеральной партии и сообщениям в прессе, наиболее возможными кандидатурами на пост партийного лидера являются:

  • Бывшая вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд. Она давно рассматривается как возможный преемник Трюдо. Фриланд, в 1990-е годы работавшая корреспонденткой Financial Times в Москве, известна своей приверженностью Украине: она гордится своими украинскими родственниками (ее бабушка и дедушка бежали из западной Украины после пакта Молотова-Риббентропа) и свободно владеет украинским языком (также знает русский и итальянский, наряду с двумя официальными языками Канады, английским и французским). В парламенте представляет избирательный округ в Торонто. Фриланд стала первой женщиной-министром финансов Канады, прежде чем внезапно ушла в отставку в декабре из-за разногласий с Трюдо по поводу расходов и способов противостояния угрозе торговой войны со стороны избранного президента США Дональда Трампа.с
  • Марк Карни ранее руководил центральными банками двух стран: Банком Канады и Банком Англии. В последние месяцы Карни работал специальным советником Трюдо и, как сообщается, уже некоторое время претендует на пост лидера партии.
  • Мелани Жоли, квебекский политик и министр иностранных дел с 2021 года. Жоли получила юридическое образование в Оксфорде. Она хорошо известна на мировой арене.
  • Доминик Леблан, министр финансов и межправительственных отношений, является давним другом Трюдо и одним из его ближайших союзников. Он является членом парламента более 20 лет и в 2008 году боролся за пост лидера Либеральной партии, но проиграл политику с русскими корнями Майку Игнатьеффу.
  • Кристи Кларк, бывший премьер-министр Британской Колумбии, ушла с федеральной политической сцены, но в последние месяцы выражала заинтересованность в посте лидера либералов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208900-kanada-dzhastin-tryudo-pokinul-post-lidera-pravyashchey-partii-on-ostanetsya-premerom-poka-liberaly-ne-vyberut-sebe-novogo-lidera/

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