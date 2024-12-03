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Fox News: Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США 51-м штатом

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Джастин Трюдо и Дональд Трамп
Джастин Трюдо и Дональд Трамп. Фото: x.com/JustinTrudeau

Избранный президент США Дональд Трамп в шутку предложил премьер-министру Джастину Трюдо сделать Канаду 51-м штатом, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как пишет издание, ссылаясь на два собственных источника, в прошлую пятницу Трюдо без предупреждения прилетел в частную резиденцию Трампа во Флориде.

Премьер-министр Канады хотел обсудить появившуюся информацию о том, что Трамп планирует ввести пошлины для Канады и Мексики из-за потока нелегальных мигрантов и наркотрафика.

Отмечается, что Трамп и Трюдо вместе поужинали.

"Источники сообщают, что Трамп очень оживился, когда речь зашла о дефиците торгового баланса США с Канадой, который, по его оценкам, составляет более 100 млрд долларов.

Избранный президент заявил премьер-министру, что если Канада не сможет решить пограничные проблемы и торговый дефицит, он введет 25-процентную пошлину на все канадские товары с первого дня своего возвращения в должность", - пишет издание.

Трюдо на это ответил, что такие меры убьют экономику Канады.

"Трамп в ответ спросил: "То есть ваша страна не сможет выжить, если она не обдерет США на сумму в 100 миллиардов долларов?" Затем Трамп предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом, что вызвало у премьер-министра и других нервный смех", - пишет издание.

При этом Трамп отметил, что сам Трюдо мог бы стать в таком случае губернатором штата.

"Источники сообщают, что, хотя этот обмен мнениями вызвал много смеха, Трамп дал понять, что ожидает перемен к 20 января. Почти трехчасовая беседа продолжилась обсуждением других тем, и в конце канадские гости назвали ужин "очень дружелюбным и позитивным", хотя о том, что Канада станет 51-м штатом, не упоминалось", - добавили авторы материала.

Редакция обратилась за комментарием и к представителям Трампа, и к представителям Трюдо, однако ответов на свои запросы не получила.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что в первый же день своего президентства введет новые тарифы для товаров из Китая, Мексики и Канады, чтобы заставить их пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков в США.

Русская служба BBC писала, что эта угроза может ознаменовать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с тремя основными торговыми партнерами США. Это также может привести к росту цен для американцев.

Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195421-fox-news-tramp-predlozhil-tryudo-vklyuchit-kanadu-v-sostav-ssha-51-m-shtatom/

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