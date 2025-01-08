Илон Маск назвал премьера Канады "девочкой" за отказ присоединиться к США

Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой после его слов о категорическом отказе от вступления в США, передает NUR.KZ. Пост Маск опубликовал в своей соцсети X.

Пост Илон Маск опубликовал в ответ на публикацию канадского лидера.

"Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь", - отмечается в посте.

Отметим, что 6 января стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. Его решению об отставке предшествовало падение популярности партии и открытые конфликты с другими ведущими либералами.

На фоне новостей об отставке Трюдо Трамп вновь предложил присоединить Канаду к США.

На это отреагировал Трюдо, заявив, что "нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".

При этом Трамп не в первый раз озвучил идею присоединения Канады к США. В декабре прошлого года на совместном ужине с Трюдо он в шутку предложил премьер-министру Канады сделать ее 51-м штатом.

А уже позже Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.