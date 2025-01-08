Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трюдо исключил присоединение Канады к США словами "черта с два"

Опубликовано:

Джастин Трюдо и Дональд Трамп
Джастин Трюдо и Дональд Трамп. Фото: x.com/JustinTrudeau

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо исключил возможность присоединения страны к США. Об этом он заявил в соцсети X, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал Трюдо.

По его словам, работники и сообщества обеих стран выигрывают от партнерства в торговле и сфере безопасности.

Трамп во вторник исключил применение военной силы, чтобы сделать Канаду частью США, но пригрозил, что использует «экономическую мощь».

6 января Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, а также с поста премьера — после того как либералы выберут преемника. Трамп в разговоре с премьером предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины, которыми он пригрозил, «убьют» канадскую экономику.

После решения Трюдо об отставке республиканец вновь заявил, что «многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом».

«США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые для выживания Канады. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку», — уверен Трамп.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209124-tryudo-isklyuchil-prisoedinenie-kanady-k-ssha-slovami-cherta-s-dva/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie