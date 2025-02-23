В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах, аналогичный американскому

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент Грузии законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент Грузии законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

Ранее в начале февраля в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act), чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния".

"Инициирован американский закон FARA. Мы начнем обсуждать проект на следующей неделе. Все увидят, что это точный перевод. Если у кого-то есть претензии к какому-либо слову, запятой, пункту текста, - обращайтесь к Соединенным Штатам", - заявил Папуашвили журналистам.

Напомним, 14 мая прошлого года парламент Грузии окончательно принял закон "об иноагентах", несмотря на масштабные протесты: против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии.

Позже страны ЕС пригрозили Грузии закрыть путь в НАТО из-за закона "об иноагентах". Наряду с этим, как писала Русская служба Би-би-си, США объявили, что в ответ на его принятие введут в отношении этой страны политику визовых ограничений.

28 мая парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон, а 3 июня он официально вступил в действие.

7 июня США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента и их семей. На это отреагировали грузинские депутаты, назвав решение США неприемлемым.

В начале июля стало известно о том, что вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. По словам посла ЕС в Тбилиси, "намерения нынешнего правительства Грузии неясны", в связи с чем процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Подчеркивалось, что приостановку процесса интеграции Грузии в Евросоюз после принятия закона "об иноагентах".

В ответ на это в ноябре премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в Тбилиси заявил, что Грузия приостанавливает рассмотрение вопроса вступления в ЕС до 2028 года. После чего в Грузии начались акции протеста около штаба правящей партии "Грузинская мечта", затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента. На месте начались столкновения с полицией.

Протесты продолжились и 29 ноября. Поздно вечером 30 ноября в здании парламента Грузии в центре Тбилиси произошел пожар, демонстранты закидывали окна камнями. Сообщалось, что разгромлены почти полсотни комнат в здании парламента.

Позднее сообщалось, что в результате протестов ранения получили больше 140 сотрудников правоохранительных органов, были задержаны около 300 человек.