Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах, несмотря на масштабные протесты

Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах, вызвавший в обществе протесты. Президент страны ранее заявила, что наложит на него вето, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сегодня, 14 мая, парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иностранных агентах. 84 депутата проголосовали за, 30 - против. Напомним, что именно из-за принятия данного закона в стране уже месяц не утихают протесты.

Документ должна подписать президент Саломе Зурабишвили, однако ранее она заявила, что заветирует его. При этом, как отмечает РБК, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" может, несмотря на это, принять закон и обойти вето, так как в парламенте имеет большинство.

Напомним, что против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации - в том числе около здания парламента.

К слову, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" год назад был отозван "Грузинской мечтой" из-за массовых протестов, вспыхнувших по стране. И вот недавно был повторно вынесен на рассмотрение.

Представители США также выражали недовольство данным законопроектом - в Тбилиси отреагировали на это.

Напомним еще, что схожий закон в апреле приняли также в Кыргызстане. Обеспокоенность по этому поводу выражал госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Садыру Жапарову.