США пересматривают отношения с Грузией из-за закона об "иноагентах". Виновных в подрыве демократии могут лишить виз

Соединенные Штаты объявили, что в ответ на принятие в Грузии закона об "иностранных агентах", который они считают инструментом подавления оппозиции и демократических свобод, вводит в отношении этой страны политику визовых ограничений.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена не говорится о немедленном введении визовых санкций против кого-либо в грузинском руководстве – глава Госдепартамента лишь объявляет, что такие санкции отныне могут быть введены.

"Любой, кто будет подрывать демократические процессы или институты в Грузии – в том числе перед выборами [парламента] в октябре 2024 года, во время них и после них – может быть, согласно этой политике, лишен права на получение визы США и посещение Соединенных Штатов. Ближайшие родственники этих лиц тоже могут подпадать под эти ограничения", – говорится в заявлении Блинкена.

Глава Госдепа поясняет, что, точки зрения Соединенных Штатов, закон "о прозрачности иностранного влияния", который провела через парламент правящая партия "Грузинская мечта", ограничивает свободу слова и собраний и может создать препятствия для работы независимой прессы.

Кроме того, как отмечает Блинкен, власти Грузии пытаются запугать и подавить несогласных с новым законом, и все это противоречит цели, вписанной в конституцию Грузии – интеграции в евроатлантическое сообщество.

Блинкен объявил, что Вашингтон запускает процесс всестороннего пересмотра отношений между США и Грузией.

"Мы по-прежнему надеемся, что руководство Грузии пересмотрит проект закона и сделает шаги, способствующие дальнейшему продвижению страны в сторону демократии и евроатлантической интеграции. Пересматривая отношения между нашими странами, мы, принимая решения о своих действиях, будем учитывать действия Грузии", – говорится в заявлении главы Госдепартамента США.

"Российский" закон

Закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом в третьем, окончательном чтении 14 мая на фоне многотысячных протестов.

Согласно Конституции Грузии, у президента страны Саломе Зурабишвили после принятия парламентом закона было две недели на то, чтобы его подписать или наложить на него вето и вернуть парламенту. Президент использовала право вето до истечения этого срока.

"Я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути, по своему духу – российский закон, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и, тем самым, представляет собой препятствие на нашем европейском пути", – заявила президент.

Однако решения президента недостаточно, чтобы не допустить вступления в силу закона, который грузинская оппозиция и западные страны сравнивают с российским репрессивным законодательством об "иностранных агентах".

После того как Зурабишвили переправит закон парламенту, депутаты проголосуют по вопросу о замечаниях президента, а в случае их отклонения – за первоначальный закон.

Преодолеть президентское вето правящей партии не будет сложно. Для этого достаточно поддержки 76 депутатов, тогда как в парламентском большинстве сегодня 83 парламентария.

После этого Зурабишвили снова не может воспользоваться правом вето. В случае, если она не подписывает закон, его подпишет председатель парламента.