Что происходит в Грузии, где почти неделю не стихают протесты (видео)

В Грузии уже почти неделю не стихают протесты, начавшиеся после того, как правительство объявило о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Протесты, начавшиеся 28 ноября, продолжаются каждый вечер. У парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Этой ночью, как пишет Sputnik Грузия, вытесненные с территории напротив парламента участники акции протеста переместились к театру имени Шота Руставели и начали возводить баррикады из электросамокатов, мусорных баков и других предметов.

После этого митингующие "обстреляли" спецназ пиротехникой и начали бросать в них различные попавшиеся под руку предметы, а те в ответ запустили слезоточивый газ. Позже спецназу удалось вытеснить протестующих.

РИА Новости пишет, что толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней. Подъезжающие к толпе водители вынуждены разворачиваться и ехать в обратном направлении. За происходящим из здания мэрии наблюдала охрана, на некотором отдалении стояли автомобили полиции.

По данным издания Deutche Welle, на фоне протестов в Грузии магазины с пиротехникой начали ограничивать работу.

Издание также пишет, что антиправительственные демонстрации идут не только в столице, но и в других городах Грузии, в частности Батуми и Кутаиси.

Тем временем в МВД Грузии заявили, что действия некоторых демонстрантов "вышли за рамки, установленные законом о собраниях и демонстрациях".

По словам замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, на протестах было "выявлено несколько агрессивных группировок, осуществляющих противоправные действия".

"Агрессивные протестующие бросали камни, тупые предметы, железные предметы и горящие предметы во двор здания парламента, где располагались полицейские силы", - заявил Дарахвелидзе.

По официальным данным, во время протестов различные ранения получили 143 сотрудника МВД. Арестованы пять человек.

Всего с начала протестов были задержаны 293 человека.

Напомним, акции протеста начались 28 ноября около штаба правящей партии "Грузинская мечта", затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента. На месте начались столкновения с полицией.

Протесты продолжились и 29 ноября. Поздно вечером 30 ноября в здании парламента Грузии в центре Тбилиси произошел пожар, демонстранты закидывали окна камнями. Сообщалось, что разгромлены почти полсотни комнат в здании парламента.

Поводом для начала протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе в Батуми и Кутаиси, стало решение властей страны снять с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года.