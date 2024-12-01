Атака протестующих на здание парламента Грузии: разгромлены 48 комнат

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что протестующие повредили 48 комнат здания законодательного органа республики, пострадала техника.

По данным Газета.ru, Шалва Пупуашвили на брифинге отметил, что после публикаций СМИ может сложиться впечатление, что демонстранты не проникли в парламент, а только оставили надписи краской, однако вчера в результате протестов все же были повреждены рабочие комнаты. Сообщается о 48 поврежденных комнатах.

По информации ТАСС, группы протестующих повредили систему освещения фасада здания. Участники акции сожгли проводку и вырвали фонари, подсвечивающие колонны здания.

"В результате атаки накануне повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны Чичинадзе и Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе", - цитирует издание Папуашвили.

Ранее мы писали, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в Тбилиси заявил, что Грузия приостанавливает рассмотрение вопроса вступления в ЕС до 2028 года.

После этого в Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протестные акции. Тогда грузинская полиция применила водометы и перцовый газ. Начались столкновения протестующих с полицейскими, пострадали по меньшей мере трое сотрудников грузинского МВД и несколько журналистов.

Русская служба Би-би-си сообщала, что грузинская полиция разгоняла в центре Тбилиси протестующих против решения правительства отложить диалог с ЕС. Часть протестующих оставалась на проспекте Руставели до утра, когда полиция снова применила водомет, а в нее в ответ полетела пиротехника.

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить в отставку до появления легитимного парламента.