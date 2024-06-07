"Черный день западной демократии". Грузинские депутаты отреагировали на визовые санкции США

Депутаты парламента Грузии отвергли обвинения в подрыве демократии, которые в связи с принятием закона об «иноагентах» выдвинули США. В четверг Вашингтон ввел визовые санкции против десятков граждан Грузии, в том числе депутатов, которых он считает виноватыми в преследовании оппозиции и распространении дезинформации.

«Это грубое вмешательство во внутренние дела государства и давление на государственные институты, — сказал депутат из парламентского большинства (партия „Сила народа“) Дмитрий Хундадзе. — Когда законодателя санкционируют за принятие закона, это, безусловно, неприемлемо, это ход демократии назад и черный день западной демократии».

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, который объявил о повторном рассмотрении отозванного в прошлом году законопроекта и представлял его в парламенте, написал в фейсбуке.

«Я все-таки думаю, нам следует отнестись к этой истории более серьезно. Например, мы имеем право знать, в конце концов, являемся ли мы первыми законодателями в мире, к которым применены санкции за принятие закона! Также грузинская оппозиция-агентура имеет право радоваться более конкретным новостям, а не озвученным в десятый раз общим намекам», — написал Мдинарадзе.

«Подрыв демократии»

О первом пакете визовых санкций заявил накануне представитель госдепа США Мэтью Миллер.

По его словам, речь идет примерно о двух-трех десятках граждан Грузии и членов их семей, ответственных или участвовавших в подрыве демократии Грузии — в насильственных нападениях на мирных протестующих, запугивании представителей гражданского общества и распространении дезинформации.

Миллер не стал называть конкретных имен, но отметил, что в числе санкционированных лиц — члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и частные лица.

«Обычно мы не уведомляем людей, но они узнают об этом, если попытаются приехать в США», — сказал при этом представитель Госдепа.

«Это лишь первый шаг в нашей серии действий. И должен отметить, что действия, которые мы готовы предпринять, не обязательно связаны с этими новыми санкциями, которые мы вводим. Мы также сказали, что проводим полный пересмотр наших отношений с правительством Грузии», — заявил Миллер.

Он добавил, что у грузинских властей еще есть время изменить путь, по которому она движется, и от этого будет зависеть политика Соединенных Штатов.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения вперед, — добавил Миллер. — Но если они этого не сделают, США готовы предпринять дополнительные действия».

23 мая госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ввести против Грузии политику визовых ограничений и пересмотреть двустороннее сотрудничество с Тбилиси.

Он выразил надежду на то, что грузинское руководство пересмотрит законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и его действия будут соответствовать демократическим и евроатлантическим устремлениям страны.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал волну масштабных протестов в Грузии и беспрецедентную критику со стороны западных партнеров. По словам критиков, он несет угрозу как гражданскому сектору Грузии, так и продвижению Грузии на пути к членству в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на спорный законопроект вето, назвав его противоречащим Конституции и всем европейским стандартам. По ее мнению, он является российским по своей сути и духу.

28 мая парламент Грузии, в котором у парламентского большинства более 80 депутатов, преодолел президентское вето. Закон, под которым президент так и не поставила свою подпись, был подписан председателем парламента Шалвой Папуашвили.