Грузинский закон об "иноагентах": столкновения у парламента продолжаются

Грузинская полиция оттеснила протестующих от входов в здание парламента страны, который продолжает рассматривать скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния». В понедельник утром комитет по юридическим вопросам поддержал законопроект в третьем чтении, и на это ушло около минуты.

Акции протеста против принятия закона, который грузинская оппозиция и общественные организации считают несовместимым с демократическими ценностями, продолжались в течение выходных.

11 мая в центре Тбилиси состоялся «Марш Европы», в котором приняли участие десятки тысяч человек. До этого несколько известных противников законопроекта и оппозиционеров были избиты.

Протестующие собрались в воскресенье у здания парламента в центре Тбилиси, чтобы остаться там на ночь.

В понедельник демонстрации возобновились, однако полиция не дала их участникам приблизиться к выходам из парламента и перекрыла прилегающие к входам в здание улицы. По данным МВД, за административные правонарушения задержаны 20 человек, в том числе трое иностранных граждан.

Однако митинг возле здания парламента продолжается, по данным СМИ, некоторые протестующие перекрывают главную улицу Тбилиси — проспект Руставели.

В течение выходных начали забастовку студенты крупнейших грузинских высших учебных заведений.

Однако несмотря на протесты, в понедельник парламент Грузии продолжил рассматривать закон «О прозрачности иностранного влияния», который стал причиной акций протеста. Ожидается, что вскоре депутаты приступят к окончательному принятию законопроекта, после того, как его очень быстро одобрил комитет по юридическим вопросам.

«Нет ли у вас вопросов, замечаний, мнений?» — спросил председатель комитета Анри Оханашвили и сам же ответил: «Вопросов, замечаний, мнений нет».

По словам оппозиционного депутата Хатии Деканоидзе, оппозиция не смогла участвовать в заседании комитета.