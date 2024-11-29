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Новая волна протестов началась в Грузии после остановки переговоров о вступлении в ЕС

Опубликовано:

Протестующие люди на улице с флагами Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Vano Shlamov/AFP/ Getty Images

В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протестные акции после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Как пишет DW, ссылаясь на грузинские СМИ, протестующие собрались у здания парламента страны и стучали о металлическому ограждению парламента.

К протестующим у здания парламента присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в открытом конфликте с правящей партией "Грузинская мечта".

"Я тут. Вместе с этими людьми. Буду, где смогу, и всегда. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы. Это цель и внутри, и за пределами страны. Мы не должны сдаваться", - заявила президент.

Позже на место прибыл спецназ.

По данным РБК, грузинская полиция применила водометы и перцовый газ на акции протеста в Тбилиси. Начались столкновения протестующих с полицейскими, пострадали по меньшей мере трое сотрудников грузинского МВД. Также пострадали несколько журналистов.

Полиция призвала демонстрантов добровольно покинуть место митинга до принятия мер, но протестующие бросают в полицейских разные предметы.

МВД Грузии объяснило предпринятые меры тем, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона о демонстрациях.

Лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение" и "Сильная Грузия", в свою очередь, заявили о продолжении протестов несмотря на вмешательство правоохранителей. Они пообещали создать объединенный координационный штаб, и, начиная с 29 ноября, информировать граждан о стратегии и том, как будет продолжаться протест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194047-novaya-volna-protestov-nachalas-v-gruzii-posle-ostanovki-peregovorov-o-vstuplenii-v-es/

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