Страны ЕС пригрозили Грузии закрыть путь в НАТО из-за закона "об иноагентах"
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Главы МИД Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы посетили Грузию после того, как в стране был официально принят так называемый закон "об иноагентах", передает NUR.KZ со ссылкой на Baltnews.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принятие данного закона закроет Грузии путь в ЕС и НАТО.
При этом он отметил, что у правительства Грузии еще есть выход из ситуации. Для этого правящая партия должна полностью отозвать уже принятый закон.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в свою очередь заявил, что ЕС может ввести санкции против Грузии за нарушение прав человека.
По его словам, из-за данного закона Брюссель также может отменить безвизовый режим с Грузией.
Напомним, вчера, 14 мая, парламент Грузии окончательно принял закон "об иноагентах", вызвавший в обществе протесты. Президент страны ранее заявила, что наложит на него вето.
Против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации - в том числе около здания парламента.
При этом законопроект "О прозрачности иностранного влияния" год назад был отозван "Грузинской мечтой" из-за массовых протестов, вспыхнувших по стране. И вот недавно был повторно вынесен на рассмотрение.
Представители США также выражали недовольство данным законопроектом - в Тбилиси отреагировали на это.
Схожий закон в апреле приняли также в Кыргызстане. Обеспокоенность по этому поводу выражал госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Садыру Жапарову.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2101037-strany-es-prigrozili-gruzii-zakryt-put-v-nato-iz-za-zakona-ob-inoagentah/