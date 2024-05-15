Страны ЕС пригрозили Грузии закрыть путь в НАТО из-за закона "об иноагентах"

Главы МИД Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы посетили Грузию после того, как в стране был официально принят так называемый закон "об иноагентах", передает NUR.KZ со ссылкой на Baltnews.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принятие данного закона закроет Грузии путь в ЕС и НАТО.

При этом он отметил, что у правительства Грузии еще есть выход из ситуации. Для этого правящая партия должна полностью отозвать уже принятый закон.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в свою очередь заявил, что ЕС может ввести санкции против Грузии за нарушение прав человека.

По его словам, из-за данного закона Брюссель также может отменить безвизовый режим с Грузией.

Напомним, вчера, 14 мая, парламент Грузии окончательно принял закон "об иноагентах", вызвавший в обществе протесты. Президент страны ранее заявила, что наложит на него вето.

Против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации - в том числе около здания парламента.

При этом законопроект "О прозрачности иностранного влияния" год назад был отозван "Грузинской мечтой" из-за массовых протестов, вспыхнувших по стране. И вот недавно был повторно вынесен на рассмотрение.

Представители США также выражали недовольство данным законопроектом - в Тбилиси отреагировали на это.

Схожий закон в апреле приняли также в Кыргызстане. Обеспокоенность по этому поводу выражал госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Садыру Жапарову.