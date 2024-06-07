США ввели санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента и их семей, из-за принятия закона об иноагентах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О санкциях в отношении граждан Грузии сообщил представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге. Миллер напомнил об анонсированной госсекретарем Энтони Блинкеном новой политике визовых ограничений в отношении Грузии, в том числе из-за закона об иноагентах.

"Первый список визовых ограничений включает членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и рядовых граждан", — уточнил представитель Госдепартамента.

Их считают ответственными за подавление демократии и свободы собраний, а также за силовой разгон мирных протестующих, подчеркнул Миллер.

По его словам, Вашингтон рассчитывает, что грузинское руководство пересмотрит свои шаги и вернется к "заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям", в противном случае США примут дополнительные меры.

В Грузии уже отреагировали на ситуацию. Так, вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани назвал решение США ошибочным.

"Это является очередной ошибкой, которую к своему и нашему сожалению допускают США в отношении своих стратегических партнеров. Это не первая ошибка, наверное. Мы должны предполагать, что будут допущены и другие ошибки", — сказала она.

По мнению Цулукиани, нынешнее грузинское правительство представляет "для кое-кого" проблему.

"Однако это правительство никогда, ни в одной сфере не делало шагов против этого стратегического партнерства. Мы будем преданы этому стратегическому партнерству и будем терпеливо ждать того дня, когда наш друг решит снова поговорить с нами по-дружески и отказаться от финансирования революции", — добавила вице-премьер.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иностранных агентах. 84 депутата проголосовали за, 30 - против. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила тогда, что заветирует его. Однако парламент большинством голосов сумел преодолеть ее вето.

Позже страны ЕС пригрозили Грузии закрыть путь в НАТО из-за закона "об иноагентах". Наряду с этим, как писала Русская служба Би-би-си, США объявили, что в ответ на его принятие введет в отношении этой страны политику визовых ограничений.

Отметим, что против принятия данного закона выступают тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации, в том числе около здания парламента.

К слову, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" год назад был отозван "Грузинской мечтой" из-за массовых протестов, вспыхнувших по стране. И вот недавно его вновь вынесли на рассмотрение.

А 3 июня закон официально вступил в силу.