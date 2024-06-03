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Закон об иноагентах официально вступил в силу в Грузии

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Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Getty Images

В Грузии официально приняли так называемый закон об иноагентах - его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Закон вызвал массовые протесты по всей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" - аналогичный российскому закону об иноагентах, вызвавший массовые протесты в Грузии, - официально вступил в силу. Его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния, главная цель которого - доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству", - говорит Папуашвили.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иностранных агентах. 84 депутата проголосовали за, 30 - против. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила тогда, что заветирует его. Однако парламент большинством голосов сумел преодолеть ее вето.

Позже страны ЕС пригрозили Грузии закрыть путь в НАТО из-за закона "об иноагентах". Наряду с этим, как писала Русская служба Би-би-си, США объявили, что в ответ на его принятие введет в отношении этой страны политику визовых ограничений.

Отметим, что против принятия данного закона выступают тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации - в том числе около здания парламента.

К слову, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" год назад был отозван "Грузинской мечтой" из-за массовых протестов, вспыхнувших по стране. И вот недавно его вновь вынесли на рассмотрение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2111292-zakon-ob-inoagentah-oficialno-vstupil-v-silu-v-gruzii/

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