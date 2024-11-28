Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в Тбилиси заявил, что Грузия приостанавливает рассмотрение вопроса вступления в ЕС до 2028 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров (о вступлении в ЕС - прим. ред.) до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза", - сказал премьер-министр.

Как отметил Кобахидзе, Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать "не шантажом и оскорблениями, а достойно". По его словам, ЕС наносил репутационный ущерб Грузии, используя тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций. Поэтому принятое правящей партией решение позволит избежать этого ущерба.

Напомним, в начале июля стало известно о том, что вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. По словам посла ЕС в Тбилиси, "намерения нынешнего правительства Грузии неясны", в связи с чем процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Подчеркивалось, что приостановку процесса интеграции Грузии в Евросоюз вызвало принятия закона "об иноагентах".

Также ранее в ноябре сообщалось о протестах, вспыхнувших в Грузии под лозунгом "Мы идем в Европу!". Это не первые волнения в стране. Представители оппозиционных сил заявили, что не признают результаты выборов в парламент, которые состоялись в конце октября.

Также и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет признавать итоги прошедших в стране выборов в парламент, предложив проголосовать заново, чтобы "выйти из кризиса".

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство - Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все они отказались признать результаты выборов.

Отметим, что прошедшие в Грузии парламентские выборы назвали историческими и экзистенциальными. На кону - долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны. Русская служба BBC ранее подробно объясняла, почему эти выборы приковали внимание на Западе и в России.