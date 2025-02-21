"Это не вина России": Трамп о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Дженифер Джейкобс заявил, что вины России в нападении на Украину нет. В конфликте он обвинил Байдена и Зеленского, передает NUR.KZ.

Отрывок из интервью Трампа Джейкобс опубликовала на своей странице в соцсети Х.

"Знаете, каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют за фейковые новости. Но я вам говорю, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и сильнее, что плохо, и так делать нельзя.

Но Россию можно было бы легко отговорить от этого. Это никогда не должно было быть войной, и все эти мертвые люди не должны были быть мертвы, и все эти города не должны были быть разрушены", - приводит журналист слова Трампа.

Глава США также обвинил украинского президента в том, что тот "плохо вел переговоры".

Кроме того, Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах о мире в Украине не так важно.

"Я не думаю, что его присутствие на встречах так уж важно", — заявил Трамп о Зеленском.

А визит главы Минфина США в Украину американский лидер назвал "напрасной поездкой".

Напомним, ранее Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Незадолго до этого Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине, отметив, что у сторон "совершенно разные цифры".

А президент Чехии и канцлер Германии выразили несогласие со словами главы США Дональда Трампа, который назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором за его отказ проводить выборы.

Между тем западные СМИ пишу, что украинцы разочарованы заявлениями Трампа и его обвинениями в адрес Зеленского.

"Трамп всегда был другом Путина, и я не верю, что он вдруг стал нашим другом. Он просто преследует свои интересы за спиной Зеленского", - заявила 51-летняя жительница Киева.