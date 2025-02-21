ООН: С начала войны в Украине около 13 тысяч тысяч мирных жителей

По данным ООН, с начала войны в Украине погибло более 12 тыс. гражданских лиц, еще более 29 тыс. получили ранения и травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Такие данные озвучила Даниэль Белл - глава созданной в 2014 году Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине.

Белл заявила, что Россия несет ответственность за тяжкие преступления, связанные с нарушением прав человека в войне против Украины. 84% жертв, значащихся в ее статистике, проживали на территории, подконтрольной правительству Украины, 16% - на оккупированных Россией территориях.

Между тем истинное число гражданских лиц, погибших после начала вторжения РФ в Украину, выше официальных данных, считают в ООН. Так, по данным организации, в 2024 году число жертв среди мирного населения оказалось на 30% выше зафиксированного в 2023 году.

Напомним, ранее Трамп заявил, что "это не вина России", что она напала на Украину. В конфликте Трамп обвинил экс-президента США Байдена и президента Украины Зеленского.

А до этого Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Между тем западные СМИ пишут, что украинцы разочарованы заявлениями Трампа и его обвинениями в адрес Зеленского.

"Трамп всегда был другом Путина, и я не верю, что он вдруг стал нашим другом. Он просто преследует свои интересы за спиной Зеленского", - заявила 51-летняя жительница Киева.