Белый дом: Илон Маск не имеет официальных полномочий

Белый дом США в выпущенной судебной справке разъяснил роль Илона Маска в правительстве США - оказалось, миллиардер не имеет полномочий принимать правительственные решения, передает NUR.KZ.

В судебной справке Белого дома сказано, что Илон Маск не является сотрудником Департамента эффективности правительства (DOGE). Миллиардер работает советником президента.

"Как и другие старшие советники Белого дома, г-н Маск не имеет фактических или формальных полномочий самостоятельно принимать правительственные решения. Г-н Маск может только консультировать президента и передавать его директивы", - говорится в документе.

CBS News уточняют, что Белый дом был вынужден предоставить справку по роли Маска во время судебных разбирательств, так как решения DOGE стали причиной множества судебных исков.

DOGE провел масштабные сокращения федеральных служащих и приостановил транши одобренных конгрессом расходов. Многие утверждали, что это результат "бесконтрольной власти" Маска.

Четырнадцать штатов от Аризоны до Вашингтона подали в суд на Маска, DOGE и Трампа, утверждая, что Маск превышает свои полномочия и совершает "действия, которые может совершить только назначенное и главное должностное лицо Соединенных Штатов".

"Нет большей угрозы демократии, чем сосредоточение государственной власти в руках одного, неизбранного человека. (...) В последние недели ответчик Илон Маск с одобрения президента Дональда Дж. Трампа бродил по федеральному правительству, разваливая агентства, получая доступ к конфиденциальным данным и вызывая массовый хаос и замешательство среди государственных и местных органов власти, федеральных служащих и американского народа", - утверждается в иске.

Во вторник судья вынесла решение против запроса штатов о временном судебном запрете доступа Маску и DOGE к данным и на увольнение госслужащих.

Судья постановила, что представители штатов не смогли доказать, что они понесут ущерб, написав в своем решении, что "возможность" того, что ответчики могут предпринять действия, которые нанесут непоправимый вред истцам, "недостаточна". Вместе с тем, она отметила, что действия Маска вызывают тревогу в обществе.

Также во вторник на пресс-конференции президента Трампа спросили о заявлении Белого дома о том, что Маск не является сотрудником DOGE.

"Для меня Илон - патриот. Так что вы можете называть его сотрудником, вы можете называть его консультантом, вы можете называть его как угодно", - ответил Трамп.

Добавим, вчера сообщалось, что Илон Маск заподозрил пропажу золотого запаса США из Форт-Нокса - он намерен провести аудит в хранилище. За день до этого Илон Маск высмеял данные о 360-летних получателях пособий.

А несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что американская пресса пытается поссорить его с Илоном Маском.

"Я вижу это все время… На самом деле, Илон позвонил мне, он сказал: "Знаете ли, они пытаются разлучить нас". Я сказал: "Без сомнений", - сказал Трамп.

Накануне этого стало известно, что 14 штатов Америки подали федеральные иски против Дональда Трампа и Илона Маска, обвинив их в нарушении конституции страны.

Мы также писали, что американский миллиардер Илон Макс опубликовал на своей странице в соцсети Х признание в любви президенту США Дональду Трампу.

Напомним, Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

А после победы в выборах Трамп заявил, что "великий Илон Маск" вместе с "американским патриотом Вивеком Рамасвами" возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE). Позже Рамасвами отказался от должности, сейчас DOGE возглавляет только Маск.

Также стало известно, что Минфин США предоставил Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации. 14 генпрокуроров США подали в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к этой информации.

К слову, ранее сенатор-демократ Рон Уайден из штата Орегон заявлял, что доступ бизнесмена к финансовой системе может привести конфликту интересов, так как в ней есть данные о выплатах "конкурентам компаний, принадлежащих Маску".