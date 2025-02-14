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Против Трампа и Маска подали иск 14 штатов США

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

14 штатов Америки подали федеральные иски против Дональда Трампа и Илона Маска, обвинив их в нарушении конституции страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает западное издание, 14 штатов США подали федеральный иск против президента Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, оспаривая роль последнего на посту главы нового департамента, и обвиняя его в том, что его "широкие полномочия" нарушают Конституцию США.

"Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны", - цитирует один из поданных исков телеканал.

В иске, поданном штатом Нью-Мексико, утверждается, что пункт Конституции о назначениях требует, чтобы человек с такими значительными и "обширными полномочиями", какими сейчас обладает Маск, должен быть официально назначен президентом и утвержден Сенатом США.

"Нет большей угрозы демократии, чем сосредоточение государственной власти в руках одного, неизбранного человека", - говорится в иске, поданном генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом и должностными лицами из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев.

Кроме этого, согласно данным издания, 26 нынешних и бывших сотрудников Агентства USAID подали иск против Илона Маска, в котором просят судью запретить Маску и всем его подчиненным в DOGE продолжать работу по сокращению бюджета, если Маск не будет назначен Трампом на официальную должность и утвержден Сенатом.

В иске, поданном 14 штатами, также говорится, что Конституция запрещает президенту отменять "существующие законы, касающиеся структуры исполнительной власти и федеральных расходов".

Подавшие иск штаты просят федерального судью хотя бы временно ограничить полномочия Илона Маска по сокращению или иному реформированию федеральных агентств, и они хотят, чтобы судья объявил, "что действия Маска на уровне должностных лиц правительства, включая действия его подчиненных и назначенных лиц", являются незаконными.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс опубликовала заявление, согласно которому 14 генпрокуроров готовят иск в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к конфиденциальной информации.

Позже стало известно, что суд в Нью-Йорке все же заблокировал миллиардеру Илону Маску доступ к базе Минфина США с личными данными американцев.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что миллиардер Илон Маск возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) при Дональде Трампе.

"Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!" - прокомментировал свое назначение Илон Маск, и анонсировал полную прозрачность работы нового департамента.

В начале февраля Илон Маск, возглавивший департамент эффективности госуправления, заявил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам. О каких группах идет речь, он не уточнил.

СМИ писали, что недавно назначенный министр финансов Скотт Бессент предоставил нескольким сотрудникам DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220800-protiv-trampa-i-maska-podali-isk-14-shtatov-ssha/