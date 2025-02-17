"Может быть, "Сумерки" реальны": Илон Маск высмеял данные о 360-летних получателях пособий

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск опубликовал данные социальных служб о получателях пособий среди жителей страны, передает NUR.KZ.

Илон Маск опубликовал на своей странице в X таблицу, в которой перечислены 25 возрастных групп до 369 лет. В ней как живые люди указаны 1039 человек в возрасте 200-229 лет, один человек в категории 240-429 лет. Кроме того, в базе указан живой в возрасте 360- 369 лет.

"Может быть, "Сумерки" реальны, и существует много вампиров, получающих соцобеспечение", - написал Маск к посту.

Позже Маск снова высказался у себя на странице о данной ситуации.

"Это как удивительная головоломка, раскрывающая секреты древней цивилизации, которая вымерла... за исключением того, что она все еще существует", - написал он.

Кроме того, Маск заявил, что "никто не знает", как работает схема социального обеспечения.

"Файлы платежей, которые передаются из системы социального обеспечения в казначейство, содержат существенные несоответствия, которые не согласовываются. Это дико", - заявил Маск.

Напомним, после победы на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск вместе с Вивеком Рамасвами возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE). Позже Рамасвами отказался от должности, сейчас DOGE возглавляет только Маск.

После этого Минфин США предоставил Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации.

На прошлой неделе Трамп заявил, что американская пресса пытается поссорить его с главой DOGE Илоном Маском.