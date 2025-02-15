Трамп заявил, что СМИ хотят рассорить его с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская пресса пытается поссорить его с главой DOGE Илоном Маском, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Дональд Трамп и Илон Маск дали интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир 18 февраля. На сайте телеканала опубликован фрагмент интервью, в котором они ответили на критику ведущих СМИ и экспертов относительно отношений Трампа с главой Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском.

Отмечается, что несколько СМИ и демократических голосов нацелились на Маска, обвинив его "в узурпации президентских полномочий через DOGE" и назвав соучредителя Tesla "президентом Илоном Маском".

Интервьюер заявил, что критика - это попытка "развести" партнерство и заставить пару "начать ненавидеть друг друга".

"Я вижу это все время… На самом деле, Илон позвонил мне, он сказал: "Знаете ли, они пытаются разлучить нас". Я сказал: "Без сомнений", - ответил Трамп.

Также Трамп заявил, что СМИ "очень плохи" в своих попытках рассорить его с Маском.

"Раньше я думал, что они хороши в этом. Они на самом деле плохи в этом, потому что если бы они были хороши, я бы никогда не стал президентом", - добавил Трамп.

При этом Трамп и Маск заявили, что американский народ "умный" и "понимает", что администрация и DOGE делают все, чтобы сократить расходы федерального правительства.

Накануне стало известно, что 14 штатов Америки подали федеральные иски против Дональда Трампа и Илона Маска, обвинив их в нарушении конституции страны.

На прошлой неделе мы писали, что американский миллиардер Илон Макс опубликовал на своей странице в соцсети Х признание в любви президенту США Дональду Трампу.

Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

А после победы в выборах Трамп заявил, что "великий Илон Маск" вместе с "американским патриотом Вивеком Рамасвами" возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE). Позже Рамасвами отказался от должности, сейчас DOGE возглавляет только Маск.

Также стало известно, что Минфин США предоставил Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации. 14 генпрокуроров США подали в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к этой информации.

К слову, ранее сенатор-демократ Рон Уайден из штата Орегон заявлял, что доступ бизнесмена к финансовой системе может привести конфликту интересов, так как в ней есть данные о выплатах "конкурентам компаний, принадлежащих Маску".