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Маск заподозрил пропажу золотого запаса США из Форт-Нокса

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Илон Маск заподозрил пропажу золотого запаса США из Форт-Нокса - он намерен провести аудит в хранилище. О проблемах с Форт-Нокс также сообщили некоторые американские политики.

Маск обеспокоен судьбой золота в Форт-Ноксе - соответствующий пост опубликовал на своей странице в соцсети Х.

"Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может - нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там", - написал он.

Сенатор Майк Ли в соцсети Х заявил, что ранее его не пустили в Форт-Нокс. Как заявил политик, ему не разрешили приехать без объяснения причин, хотя он подчеркивал, что постоянно приезжает на военные объекты.

Как пишет Fox, сенатор Кентукки, где расположен Форт-Нокс, Рэнд Пол, также призвал Маска и его департамент DOGE проверить запасы в Форт-Ноксе. По словам политика, он в течение 10 лет сам пытался это сделать. Он считает, что в этом вопросе необходимо больше прозрачности.

По данным Британской энциклопедии, Форт-Нокс - военная база США в Кентукки. Она основана в 1918 году, а в 1936 на ее территории было организовано хранилище золотого запаса США.

Во время Второй мировой войны в хранилище золота хранились оригиналы Конституции и Декларации независимости США и других важных для истории Соединенных штатов документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221617-mask-zapodozril-propazhu-zolotogo-zapasa-ssha-iz-fort-noksa/