"Как гетеросексуальный мужчина": Илон Маск признался в любви Дональду Трампу
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Американский миллиардер Илон Макс опубликовал на своей странице в соцсети Х признание в любви президенту США Дональду Трампу, передает NUR.KZ.
"Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", – написал Маск, отметив настоящий аккаунт Дональда Трампа.
В предыдущем посте Маск прокомментировал решение Трампа о "продвижении пластика". Он приложил скриншот поста Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот заявил, что намерен подписать указ, который "положит конец нелепому продвижению Байденом бумажных трубочек".
"Самый величайший президент", – подписал Маск скриншот.
Напомним, Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.
В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.
А после победы в выборах Трамп заявил, что "великий Илон Маск" вместе с "американским патриотом Вивеком Рамасвами" возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE). Позже Рамасвами отказался от должности, сейчас DOGE возглавляет только Маск.
А на днях стало известно, что Минфин США предоставил Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации. 14 генпрокуроров США подали в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к этой информации.
К слову, ранее сенатор-демократ Рон Уайден из штата Орегон заявлял, что доступ бизнесмена к финансовой системе может привести конфликту интересов, так как в ней есть данные о выплатах "конкурентам компаний, принадлежащих Маску".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218931-kak-geteroseksualnyy-muzhchina-ilon-mask-priznalsya-v-lyubvi-donaldu-trampu/