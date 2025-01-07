Авиакатастрофа под Актау: Минтранс Казахстана сделал заявление о черных ящиках

В Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

В Telegram-канале Министерства транспорта РК сообщили, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия под Актау. Сообщается, что комиссия приедет с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков).

"По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета лежит на представителях России.