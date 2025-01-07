Авиакатастрофа под Актау: Минтранс Казахстана сделал заявление о черных ящиках
Опубликовано:
В Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.
В Telegram-канале Министерства транспорта РК сообщили, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия под Актау. Сообщается, что комиссия приедет с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков).
"По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня сообщалось, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.
29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета лежит на представителях России.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209034-aviakatastrofa-pod-aktau-mintrans-sdelal-zayavlenie-o-chernyh-yashchikah/